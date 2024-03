Brindisi, la Asl ringrazia Mandrake per aver donato dei televisori per il reparto di Geriatria dell'Ospedale Perrino

BRINDISI - Un bellissimo gesto nella città di Brindisi: il comico Giuseppe "Ninno" Mandrake ha voluto donare del televisori per il reparto di Geriatria dell'Ospedale Perrino. - Un bellissimo gesto nella città di Brindisi: il comico Giuseppe "Ninno" Mandrake ha voluto donare del televisori per il reparto di Geriatria dell'Ospedale Perrino.





"La direzione strategica della Asl Brindisi ringrazia Giuseppe Ninno, in arte 'Mandrake', gli iscritti al circolo 'Insieme con noi' e il vicesindaco di Torre Santa Susanna Nico Tieni per la donazione di televisori da installare nelle stanze del reparto di Geriatria dell’ospedale Perrino" ha dichiarato il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio "I pazienti saranno certamente contenti di avere la Tv in camera. Sappiamo che i programmi di intrattenimento rappresentano un conforto per gli anziani che passano diverse ore al giorno davanti allo schermo anche quando non sono costretti in ospedale. Durante il ricovero i momenti di svago e di evasione diventano fondamentali per i pazienti e per questo ringraziamo di cuore Mandrake e Nico Tieni per la generosità, con l’impegno di installare al più presto le Tv e di vigilare sul loro funzionamento".