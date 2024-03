Remi Oudin: Il Centrocampista Chiave del Lecce

Il terzo gol è stato decisivo nella vittoria interna dei salentini per 3-2 contro la Fiorentina nella ventitreesima giornata.Oudin ha disputato finora 23 partite con la maglia giallorossa pugliese in questa stagione e sarà in campo lunedì 1 aprile alle 18 contro la Roma al "Via del Mare" nella trentesima giornata. Nella scorsa stagione, Oudin ha totalizzato 31 presenze, con 3 gol all'attivo. Acquistato dal Bordeaux nel 2022, il suo contributo potrebbe essere cruciale nella lotta del Lecce per la salvezza in Serie A.

- Remi Oudin, il centrocampista francese di 27 anni del Lecce, sta dimostrando la sua importanza in Serie A con tre gol finora nella stagione attuale. Il suo primo gol è arrivato nella vittoria per 1-0 contro il Genoa al "Via del Mare" durante la quinta giornata di andata. Il secondo gol è stato segnato contro il Verona al "Bentegodi", contribuendo al pareggio 2-2 durante la tredicesima giornata di andata.