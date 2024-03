'NautiGo – Salone Nautico del Salento', il programma di domenica 3 marzo 2024

LECCE - Terza giornata di "NautiGo - Salone Nautico del Salento" presso "Lecce Fiere" in piazza Palio, "NautiGo", che ha aperto al pubblico venrdì scorso e continuerà ad ospitare gli amanti e gli appassionati oggi domenica 3 marzo ed i prossimi 8 – 9 - 10 marzo, con orario continuato dalle 10.30 alle 19.30. - Terza giornata di "NautiGo - Salone Nautico del Salento" presso "Lecce Fiere" in piazza Palio, "NautiGo", che ha aperto al pubblico venrdì scorso e continuerà ad ospitare gli amanti e gli appassionati oggi domenica 3 marzo ed i prossimi 8 – 9 - 10 marzo, con orario continuato dalle 10.30 alle 19.30.





Successo di pubblico e critica per il ritorno nella città di Lecce del "Salone Nautico del Salento", ospite della struttura fieristica del capoluogo di provincia, denominata "Lecce Fiere" e situata in Piazza Palio. NautiGo, a dire dei tanti visitatori che in questi giorni stanno affollando l’area fieristica, è un’esposizione di settore capace, numeri ed aziende presenti alla mano, di offrire ai visitatori il meglio della produzione dei cantieri navali nazionali ed internazionali, oltre naturalmente ai più innovativi accessori per il settore nautico e tutte le attività specializzate nei settori di servizi per la nautica. Da evidenziare altresì, che all’interno del grande salone espositivo di NautiGO, l’organizzazione ha voluto proporre anche una rassegna dedicata al mercato dell’usato ed una rassegna dedicata al mondo della pesca.





Il programma per domemica 3 marzo 2024





- Domenica 3 marzo dalle ore 11 alle ore 13:00 ospiti Luigi Puretti e Pasquale Marchionna.

Luigi Puretti è un atleta della nazionale italiana di pesca in apnea e due volte campione italiano assoluto (2016 a Castelsardo e 2019 a Marsala) classe 1985, da sempre innamorato del mare e della pesca.

Pasquale Marchionna pescatore tra i più esperti e bravi d’Italia, pugliese nativo di Mola. Di lui dice. "l'unica mia grande passione è il mare".





- Giuseppe Meo – Presidente SNIM - Salone Nautico di Puglia

Una delle novità più importanti di NautiGo è l’accordo di piena collaborazione tra il Salone Nautico di Puglia e Nautigo, a conferma della ormai imprescindibile necessità di dar vita ad un’unica cabina di regia del comparto nautico pugliese. Lo chiedono le aziende del settore, molte delle quali sono riunite all’interno del Consorzio Nautico di Puglia che in questa sede mi onoro di rappresentare. E lo chiede anche un mercato sempre più attento a ciò che sta avvenendo da anni nella nostra regione in un settore in costante crescita come la nautica, anche dal punto di vista dell’innovazione e della sostenibilità. In questa ottica, considero Nautigo come un ulteriore veicolo di promozione e di stimolo verso le istituzioni, con operatori che rivedremo ad ottobre sulle banchine del porto turistico di Brindisi per la 20^ edizione del Salone Nautico di Puglia. Ed insieme promuoveremo altre opportunità di crescita, coinvolgendo tutte le province pugliesi, a partire dal capoluogo di regione. Sono frutti importanti che finalmente raccogliamo grazie ai sacrifici ed alla determinazione con cui abbiamo operato in questi anni, partendo proprio da un sicuro punto di riferimento come lo SNIM di Brindisi.





Soddisfatto delle sinergie e dell’indotto creato da Nautigo in questo primo settimana si è poi detto Corrado Garrisi responsabile NautiGo ed amministratore Palasport Aps Lecce. "Sono oltre 100 imbarcazioni a terra all’interno di NautiGo ed oltre 150 gli spazi espositivi che offrono un quadro esplicativo totale al settore ed al mondo dei servizi ad esso collegati – spiega Corrado Garrisi massimo responsabile del salone -. Sono presenti quindi i principali players del mercato collegato al mare, dai principali cantieri nautici, alla rassegna dell’usato, dagli accessori e strumentazioni di bordo alla motoristica, dai gommoni alla nautica da diporto classica agli acqua scooter, e poi servizi turistici, servizi assicurativi collegati al mondo del mare, tappezzeria, sport nautici, pesca, stabilimenti balneari. Insomma – conclude Garrisi – a NautiGo – c’è davvero un Mare per tutti".