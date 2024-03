Celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia a Gallipoli

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, che si terrà giovedì 21 marzo, sarà consegnata agli autori presenti una copia di "oju lampante. Raccolte di...versi", edito da Manni editori. Si tratta di un progetto che ha raccolto i migliori versi proposti, esaminati dalla poetessa Maria Consiglia Mercuri.La raccolta, che vanta anche la prefazione di Antonio Errico, presenta al suo interno poesie di poeti illustri gallipolini, grazie alla ricerca del giornalista Giuseppe Albahari e della traduttrice Anna Grazia Abbate.Il sindaco e primo cittadino Stefano Minerva si è distinto per essere in prima linea in ogni iniziativa che possa valorizzare il territorio di Gallipoli. Minerva ha sottolineato l'importanza che proprio "oju lampante" ha avuto nel corso dei secoli per la città.Questa celebrazione della poesia e della cultura locale rappresenta un momento significativo per la comunità di Gallipoli, evidenziando il suo legame con la tradizione letteraria e artistica del territorio.