Centro Nova Mentis: innovazione e trattamento integrato nel nuovo Dipartimento di Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione

Secondo i dati del Ministero della Salute e dell'ultima Survey epidemiologica del Progetto “Piattaforma per il contrasto alla malnutrizione”, i disturbi alimentari hanno registrato un aumento superiore al 30% negli ultimi anni, coinvolgendo oltre 4 milioni di individui in Italia. Questa patologia mostra un abbassamento dell'età di esordio e un incremento tra la popolazione maschile adolescente. Nel 2023, i decessi associati hanno raggiunto i 3.780, posizionandosi come prima causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali. I dati evidenziano anche un aumento della complessità psicopatologica, con il 40% dei casi rappresentati da disturbi alimentari puri e il 60% da comorbilità con altre patologie.



In questo contesto, il Centro Nova Mentis, riconosciuto polo clinico d'eccellenza nel campo della psicoterapia e delle neuroscienze, è lieto di annunciare l'apertura del suo ultimo Dipartimento Specialistico: il Dipartimento di Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione. Situato nelle moderne strutture di Galatina, in Via Pascoli 50, e con una sede operativa anche a Casarano, il Centro offre un'ampia gamma di servizi integrati tra cui Psicologia, Neuropsicologia, Psicoterapia, Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Neurologia, Logopedia, Psicomotricità, Nutrizione e Osteopatia Infantile.



Nel contesto di un'offerta clinica già ricca e differenziata, il nuovo Dipartimento si distingue per la sua approccio integrato e specialistico nella gestione dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione, offrendo percorsi di Psicoterapia Individuale, Psicoterapia Familiare, Psichiatria e Nutrizione, personalizzati sulle esigenze del paziente.



In occasione della presentazione del nuovo Dipartimento, il Centro Nova Mentis invita la comunità a partecipare all'evento "Innovare per guarire: nuove prospettive sui disturbi dell'alimentazione e obesità" che si terrà il 9 marzo, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso la propria sede in Via Pascoli 50, Galatina.



L'evento vedrà la partecipazione di professionisti nel campo dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e dei responsabili dei dipartimenti specialistici del Centro Nova Mentis, tra cui la Dott.ssa Rita Guido, la Dott.ssa Marta Ingrosso, la Dott.ssa Chiara Bovino, la Dott.ssa Francesca Marrella, la Dott.ssa Silvia Rosafio, il Dott. Pier Paolo Lardo, la Dott.ssa Ilenia Carangelo il Dott. Gabriele Ciccarese. Gli interventi copriranno una vasta gamma di tematiche, dalla diagnosi precoce alla terapia cognitivo comportamentale, dal supporto familiare all'intervento nutrizionale, fino alle correlazioni tra disturbi dell'alimentazione e disturbi di personalità.



L'obiettivo dell'evento è duplice: da un lato, condividere le ultime ricerche e strategie terapeutiche, dall'altro, offrire un momento di dialogo aperto e costruttivo, dove professionisti del settore, pazienti e familiari possono incontrarsi e scambiare esperienze e speranze.



La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione. Per confermare la propria presenza, è possibile contattare il centro tramite e-mail all'indirizzo formazione@centronovamentis.it o via WhatsApp al numero 327 458 7449.



Per maggiori informazioni:



Centro Nova Mentis - Via Pascoli 50, Galatina

E-mail: info@centronovamentis.it

WhatsApp: 327 458 7449

Web-Site: www.centronovamentis.it

Per chiarimenti: Dott. Gabriele Ciccarese 347 733 3654

