Il jazz, arte dell’esplorazione che parla ancora americano

BARI - Dopo Steve Coleman, a Bari arrivano Scott Hamilton e Jim Rotondi, stelle del secondo concerto della rassegna «Musiche Corsare» quest’anno dedicata all’arte dell’esplorazione nel segno di Marco Polo, del quale ricorrono settecento anni dalla scomparsa. L’appuntamento è in programma sabato 9 marzo (ore 20.45), al Teatro Forma di Bari, per l’associazione Nel Gioco del Jazz presieduta da Donato Romito e diretta da Pietro Laera.Il tenorsassofonista Scott Hamilton è un esponente di spicco del jazz mainstream e affonda le proprie radici nello stile di Ben Webster, Coleman Hawkins, Zoot Sims e Don Byas. Interprete di una musica elegante, basata su un impeccabile fraseggio e un sound che lo impose per la dolcezza del suono e l’immaginazione creativa già negli anni Settanta, dunque controcorrente rispetto alle esplorazioni particolarmente aggressive del periodo, il sessantanovenne musicista di Rhode Island è ospite, con il connazionale Jim Rotondi, trombettista e flicornista dalla classe cristallina e del fraseggio swing estremamente nitido e fluido, del progetto «Great Encounters» che ha come spina dorsale un quartetto composto da Renato Chicco al pianoforte, Andy Watson alla batteria, Guido Di Leone alla chitarra e Giampaolo Laurentaci al contrabbasso.Tra progetti a proprio nome e collaborazioni con altri grandi musicisti, Scott Hamilton ha inciso oltre un centinaio di dischi e agli inizi sbalordì i devoti del jazz classico con i primi album pubblicati per la Concord Records, con la quale debuttò nel 1977 dopo essersi trasferito a New York grazie all’aiuto di Roy Eldrige, che nel frattempo gli aveva aperto la strada per lavorare con Anita O'Day e Hank Jones. La Concord è ancora oggi l’etichetta di Scott Hamilton, che ha vissuto a Londra per alcuni anni e da tempo risiede prevalentemente in Italia, da dove si muove per i suoi tour in giro per il mondo. Miglior sassofonista ai Ronnie Scott's Jazz Awards del 2007, Hamilton è stato definito da Dave Gelly un «conversatore in pieno flusso» per il suo modo di suonare il sax con sorprendente fluidità ed estrema padronanza.E nella scena newyorchese ha costruito la propria carriera anche il trombettista italo-americano Jim Rotondi, musicista nativo del Montana e dotato di un grande senso dello swing. Cresciuto nel mito di Clifford Brown, Jim Rotondi è conosciuto nell’ambiente del jazz americano e internazionale soprattutto per essere uno dei fondatori del sestetto One For All, ensemble stellare sulla scena dell’hard-bop contemporaneo nel quale figurano il sassofonista Eric Alexander, il trombonista Steve Davis, il pianista David Hazeltine, il batterista Joe Farnsworth e il bassista John Webber. Dotato di un suono caldo e potente sostenuto da una tecnica straordinaria e da un linguaggio poetico davvero personale, Jim Rotondi, da oltre vent’anni residente a Graz, in Austria, è molto amato per il suo approccio improvvisativo profondamente intriso della tradizione dei grandi trombettisti jazz.Info e prenotazioni biglietti 338.9031130 – 351.2101227 - nelgiocodeljazz@outlook.it . Prevendite biglietti online su Liveticket e vendita al botteghino del Teatro Forma a partire dalle ore 16 del giorno dell'evento.