'Chagall. Sogno d’amore': Mostra d'Arte al Castello Conti Acquaviva D'Aragona di Conversano

Le Coq Violet, M.Chagall





20 aprile – 27 ottobre 2024



Sede

Polo Museale - Castello Conti Acquaviva D'Aragona

Piazza Conciliazione (Arco monumentale)

Conversano - Bari



Orario apertura

Dal martedì al venerdì 10.00 - 13.30 | 15.30 - 19.00

Sabato e domenica 10.00 - 13.30 | 15.30 - 20.30

(la biglietteria chiude un’ora prima)

Lunedì chiuso



Biglietti

Intero € 15,00

Ridotto € 13,00

CONVERSANO - Il Polo Museale - Castello Conti Acquaviva D'Aragona di Conversano sarà la cornice di una straordinaria esposizione d'arte a partire dal 20 aprile 2024. La mostra, intitolata "Chagall. Sogno d’amore", presenterà oltre 100 opere del celebre artista Marc Chagall, offrendo al pubblico un viaggio attraverso la sua vita e la sua opera.Dopo il successo della mostra di Antonio Ligabue lo scorso anno, il Comune e Arthemisia hanno deciso di proporre al pubblico un artista di fama internazionale come Marc Chagall, segnando un ulteriore passo avanti nella proposta culturale della città di Conversano.Marc Chagall (1887-1985), nato in Bielorussia e trapiantato in Francia, è uno dei più grandi artisti del Novecento, noto per il suo stile onirico e fantasioso. Ebreo ed esule per motivi religiosi, Chagall si trasferì a Parigi nel 1910 per perseguire gli studi artistici. La sua vita fu segnata da eventi drammatici, tra cui la seconda guerra mondiale e la perdita della moglie nel 1944."Chagall. Sogno d’amore" offre un'occasione unica per ammirare una selezione di opere rare e straordinarie dell'artista, che coprono un arco temporale che va dal 1925 fino alla sua morte. Attraverso dipinti, disegni, acquerelli e incisioni, la mostra offre una visione completa della produzione artistica di Chagall.L'amore è il tema centrale che permea l'intera opera di Chagall: amore per la religione, per la patria, per la moglie, per il mondo delle favole e per l'arte. Le opere esposte raccontano un mondo di stupore e meraviglia, popolato da personaggi reali e immaginari, in cui il confine tra realtà e sogno si fa labile.La mostra sarà arricchita da supporti multimediali, video e approfondimenti didattici, per offrire al pubblico un'esperienza coinvolgente e immersiva.Promossa e sostenuta dal Comune di Conversano Città d’Arte e Museco – Musei in Conversano, la mostra "Chagall. Sogno d’amore" è organizzata da Arthemisia ed è curata da Dolores Duràn Ucàr, una delle più autorevoli studiose dell'artista, con la voce italiana affidata alla storica dell’arte Francesca Villanti.