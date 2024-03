Che ci faccio qui stasera? Domenico Iannacone al Teatro Traetta di Bitonto

Comune di Bitonto: 080 3717111

BITONTO - Venerdì 15 marzo il giornalista e scrittore Domenico Iannacone torna in Puglia con il suo spettacolo "Che ci faccio qui in scena". L'appuntamento è alle ore 21.00 al Teatro Traetta di Bitonto, nell'ambito della stagione teatrale del Comune di Bitonto in collaborazione con il TPP.Un viaggio intimo e rigoroso attraverso storie di vita, di riscatto, di ispirazione e di resistenza. Iannacone, con il suo stile inconfondibile, rompe le distanze e prende per mano lo spettatore, accompagnandolo nei luoghi che ha attraversato, condividendo emozioni, ricordi, la bellezza degli incontri e la rabbia per le ingiustizie.Il palcoscenico diventa luogo ideale per portare alla luce quello che la televisione non può comunicare. Le storie, quelle più straordinarie che spesso ci passano a fianco senza che ne accorgiamo, riprendono forma, si animano di presenza viva e voce e tornano a rivendicare il diritto di essere narrate.Uno spettacolo di denuncia e di invito alla consapevolezza, che ci spinge a riflettere sul nostro Paese, sulle sue contraddizioni, sui diritti disattesi e sulle verità nascoste. Le immagini aprono squarci visivi, facendoci scorgere volti, case, periferie urbane ed esistenziali, mentre le parole dilatano la nostra percezione emotiva e ci permettono di entrare nelle viscere del Paese.Un appuntamento imperdibile per riflettere insieme su ciò che conta davvero e per non dimenticare le storie di chi lotta per un futuro migliore.