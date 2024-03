Confiscati 50 milioni di euro a un boss del narcotraffico di Molfetta

15 fabbricati, tra cui la villa vista mare dove risiede Manganelli

4 terreni per un'estensione totale di circa 5.000 mq

4 società specializzate nella realizzazione e ristrutturazione di edifici

6 veicoli

1 imbarcazione da diporto

11 conti correnti

Quote partecipative ad un fondo di investimento

L'operazione è frutto dell'attività congiunta della Procura della Repubblica di Bari - Direzione Distrettuale Antimafia e dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari.



Il provvedimento rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata. Le indagini patrimoniali hanno infatti permesso di dimostrare che la ricchezza di Manganelli era di origine illecita, derivante dal traffico di droga.



BARI - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di confisca di prevenzione nei confronti di Giuseppe Manganelli, soprannominato "Pinuccio La Madonna", già condannato per traffico di stupefacenti. Il valore del patrimonio sottratto alla disponibilità dell'uomo e della sua famiglia è stimato in circa 50 milioni di euro.Manganelli era a capo di un'associazione per delinquere che gestiva in modo monopolistico la piazza di spaccio di Molfetta. Per tali reati è stato condannato in via definitiva a 12 anni di reclusione.La confisca riguarda: