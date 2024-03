Corteo Storico di San Nicola 2024: approvate le disposizioni per l'edizione

BARI - La giunta comunale di Bari ha approvato le disposizioni per l'organizzazione del Corteo Storico di San Nicola 2024, che si terrà il prossimo 7 maggio.Accanto al tradizionale corteo, che si snoderà da piazza del Castello fino alla piazza della Basilica di San Nicola, quest'anno l'evento sarà impreziosito da uno spettacolo di danza aerea a cura dell'associazione Resextensa, diretta da Elisa Barucchieri.Lo spettacolo, dal titolo "San Nicola degli stranieri", si svilupperà tra aria e terra in piazza Libertà, con danze, acrobazie e grandi elementi scenici. Un'attenzione speciale sarà riservata a luci, suono, narrazione e nuove tecnologie.Lungo il percorso del corteo, invece, la figura del Santo emergerà grazie a un carro scenografico di grande impatto simbolico e artistico.La delibera approvata dalla giunta prevede che il coordinamento delle azioni di spettacolo sia curato in collaborazione con il soggetto che si aggiudicherà la realizzazione del Corteo Storico 2024.L'obiettivo è quello di creare un evento unitario e rafforzato dalla collaborazione tra più soggetti."Anche quest'anno abbiamo scelto di affiancare alla sfilata in costume le evoluzioni spettacolari della danza aerea, con l'intento di creare un'atmosfera di stupore e magia al passaggio del Corteo e della tradizionale caravella", ha commentato l'assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci."Resextensa è per noi sinonimo di qualità e affidabilità. Nei prossimi giorni conosceremo il soggetto vincitore del bando per l'organizzazione del Corteo storico, che dovrà dialogare con Resextensa per definire gli aspetti di dettaglio dell'evento del prossimo 7 maggio".Il Corteo Storico di San Nicola è un evento atteso e spettacolare che coniuga tradizione e innovazione artistica.L'edizione 2024, grazie alla collaborazione tra Comune e Resextensa, si preannuncia come un appuntamento imperdibile.