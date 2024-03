Lecce, conferenza stampa alle Officine Cantelmo dell'evento 'Stasera Ridiamoci Sud'

LECCE - E’ fissato per giovedì 28 marzo a partire dalle 10.00 anziché alle ore 10.30 come inizialmente previsto, l’incontro con i giornalisti di carta stampata, on line e Tv, per la presentazione del nuovo format che vedrà coinvolti in un grande ed originale spettacolo di piazza, i "Malfattori", i "The Lesionati" e "Mandrake". - E’ fissato per giovedì 28 marzo a partire dalle 10.00 anziché alle ore 10.30 come inizialmente previsto, l’incontro con i giornalisti di carta stampata, on line e Tv, per la presentazione del nuovo format che vedrà coinvolti in un grande ed originale spettacolo di piazza, i "Malfattori", i "The Lesionati" e "Mandrake".





Nel corso dell’incontro, oltre allo spettacolo spiegato dagli stessi protagonisti, la produzione di "Best Production" illustrerà anche le prime date opzionate e lo sforzo organizzativo che porterà gli artisti ad esibirsi nelle principali piazze e nei festival della provincia di Lecce, Brindisi e Taranto. Alla conferenza stampa interverranno: i Malfattori, i The Lesionati, Mandrake, e gli organizzatori e produttori di "Stasera Ridiamoci Sud", Salvatore Mauro per Best Production e Carmine Notaro per Eventi Marketing e Comunicazione.





Il Format





Lo spettacolo "Stasera Ridiamoci Sud", si ispira al genere del cabaret, e prevede la messa in scena di una serie di performance e gags comiche, musicali e teatrali. Il cabaret con la sua originale miscela fatta essenzialmente di umorismo e spettacolo, ha di fatto attraversato epoche e confini, divenendo una forma d’arte unica e tra le più seguite.

"Stasera Ridiamoci Sud" è un format unico ed irripetibile, che prende spunto dalla tradizione delle risate "Made in Salento" condite da dialetto antico e raro, mischiate a locuzioni ed inglesismi di ultima generazione, ed anche ma non solo per questo è spettacolo capace di guardare all’innovazione, offrendo al pubblico una formula fresca. Uno degli obiettivi raggiunti, è stato infatti quello di unire i talenti comici più seguiti, amati e famosi del Salento, che si alterneranno in uno spettacolo di varietà con sketch, gag e musica rigorosamente live. Un progetto ideato per far ridere le maggiori piazze e i migliori festival della Puglia, maggiormente concentrate nel periodo estivo nelle province di Lecce – Brindisi e Taranto. Curato con passione e professionalità, il progetto di "Stasera Ridiamoci Sud" vedrà protagonisti artisti salentini dalla buona reputazione, guadagnata sia sui social media che sulle piazze: Mandrake, The Lesionati e i Malfattori. Con il loro stile ed approccio artistico, il mix di questi artisti, rappresenta un’opportunità originale per creare un’esperienza coinvolgente per il pubblico ed è una formula vincente per un tour di sicuro successo.





Mandrake





Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, è un influencer brindisino di 39 anni. Il successo sempre crescente l’ha portato a raggiungere, ad inizio 2023, il terzo posto nella classifica Hype Auditor dei tiktoker italiani. Nei suoi video interpreta personaggi iconici, in stile tutto salentino, per raccontare le disavventure dei bambini alle prese con i genitori di una volta, in particolare degli anni ’90.





The Lesionati





The Lesionati Band è un gruppo salentino che ha raggiunto il successo grazie alle parodie sullo stile di vita salentino che una volta pubblicate sul web, sono diventate virali. L’energia di Giampaolo Catalano Morelli, la stravaganza di Pasquale Zonno e la bravura della loro band, danno vita ad uno spettacolo travolgente fatto di gag esilaranti, parodie musicali e colpi di scena con l’ingresso di sempre nuovi personaggi "ospiti", imitati fedelmente agli originali grazie a movenze e costumi elaboratissimi.





I Malfattori





I MalfAttori sono un gruppo comico salentino formato da Gianpaolo Viva, Sabina Blasi, Roberto Lezzi e Roberto Rovito, conosciuti per i loro dinamici ed esilaranti spettacoli composti spesso da sketch e gag rigorosamente made in Salento. Da anni, con la loro forte presenza scenica sono capaci di riempire le piazze salentine e non solo quelle. Ritornano sul palco per il format "Stasera Ridiamoci Sud", dopo una tourné invernale che ha registrato tutti sold-out nei più importanti teatri della provincia di Lecce.





Le date





"Stasera Ridiamoci Sud" si svolgerà tra le province di Lecce, Brindisi e Taranto e siglerà il suo successo durante le occasioni più significative nel calendario estivo del Salento: eventi e manifestazioni, festival, feste di piazza. Ecco alcuni esempi

- 7 luglio "Palasummer Festival" - PalaLive | Piazza Palio (Le)

- 29 luglio Festival San Pantaleone - Surbo

- 02 agosto SportVillage – Soleto

- 13 agosto "AgrinSalento Festival" - Salice Salentino

- 21 agosto "Notte Blu" - Pescoluse

- 25 agosto - Parco Gondar | Gallipoli

- 09 settembre "Lacciu Music Festival" - Sanarica

(Altre date in aggiornamento)