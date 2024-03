Lo Chalet Royal: l'incontro tra la cucina toscana e il vino Ornellaia a San Giovanni Rotondo

Lo Chalet dei Gourmet SP 44bis, 71031 -

San Giovanni Rotondo (FG)

SAN GIOVANNI ROTONDO - Nella suggestiva cornice di San Giovanni Rotondo, domenica 7 aprile si terrà la V edizione dell'evento enogastronomico "Chalet Royal", che celebra l'incontro tra la rinomata cucina toscana e il prestigioso vino Ornellaia.Organizzato dal rinomato ristorante Lo Chalet dei Gourmet di San Giovanni Rotondo, l'evento promette un'esperienza culinaria di altissimo livello, arricchita da una selezione esclusiva di vini provenienti dalla cantina Ornellaia. Un momento di raffinatezza e gusto che non mancherà di stupire e deliziare i partecipanti.Ornellaia è un nome leggendario nel mondo del vino italiano e internazionale, famoso per i suoi vini di alta qualità. Fondata nel 1981 e di proprietà dei Marchesi Frescobaldi, questa cantina ha conquistato il cuore degli intenditori di vino di tutto il mondo, grazie alla sua produzione di "super tuscan" di assoluta eccellenza.L'evento offrirà ai presenti l'opportunità unica di degustare selezioni rare e pregiate provenienti dalla cantina Ornellaia, in un'atmosfera di eleganza e raffinatezza.Accanto alle prelibatezze enogastronomiche, Lo Chalet Royal proporrà un menu artistico di alto livello, che includerà performance musicali di grande qualità. Il violino magico di Erica Loiacono e le interpretazioni delle più celebri canzoni della diva Mina a cura di Giovanna Russo regaleranno momenti di grande emozione agli ospiti dell'evento. A concludere la serata, il dj Raffavoca intratterrà il pubblico con una selezione musicale che spazierà tra i generi soul, funk e classic disco.L'appuntamento è per il pranzo di domenica 7 aprile, dalle ore 13:00, presso Lo Chalet dei Gourmet a San Giovanni Rotondo. Un'occasione unica per vivere un'esperienza gastronomica e artistica di assoluto livello, in compagnia dei migliori vini toscani e delle prelibatezze dello Chalet. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 7004336.