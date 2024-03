Crispiano presente a 'Fa’ la cosa giusta!', la fiera nazionale dedicata ai cammini d’Italia e al turismo lento e sostenibile

CRISPIANO (TA) - Crispiano presente anche quest’anno a "Fa’ la cosa giusta!", la fiera nazionale degli stili di vita sostenibili che si è svolta dal 22 al 24 marzo a Milano. L’evento è una delle realtà più rappresentative in Italia nel settore del turismo lento e consapevole e il Comune di Crispiano è stato presente, per il secondo anno consecutivo, nell’ambito dello stand istituzionale della Regione Puglia, con l’assessorato al Turismo e l’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione. Erano presenti anche i Mercati della Terra di Martina Franca e Crispiano, assieme ai presidi Slow food del capocollo di Martina e del pomodoro giallo rosso di Crispiano. - Crispiano presente anche quest’anno a "Fa’ la cosa giusta!", la fiera nazionale degli stili di vita sostenibili che si è svolta dal 22 al 24 marzo a Milano. L’evento è una delle realtà più rappresentative in Italia nel settore del turismo lento e consapevole e il Comune di Crispiano è stato presente, per il secondo anno consecutivo, nell’ambito dello stand istituzionale della Regione Puglia, con l’assessorato al Turismo e l’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione. Erano presenti anche i Mercati della Terra di Martina Franca e Crispiano, assieme ai presidi Slow food del capocollo di Martina e del pomodoro giallo rosso di Crispiano.





Una presenza importante e necessaria, specie alla luce dei grandi risultati riscontrati nel 2023 che hanno confermato la Regione Puglia quale regione in forte ascesa, e tra i primi posti in Italia, tra le mete nel settore del "turismo dei cammini". I Cammini di Puglia hanno ottenuto una crescita totale del 44,83% delle credenziali registrate lungo i propri percorsi nel 2023 rispetto all’anno precedente. Il dato, peraltro, è sottostimato se si considera che non tutti i viandanti registrano le proprie credenziali.





E tra i vari cammini pugliesi presentati ai visitatori e agli appassionati del settore, Crispiano è tappa del Cammino Materano e della Rotta dei Due Mari che, insieme al Cammino del Salento, emergono come i tre percorsi che hanno maggiormente trainato la crescita globale regionale.





La nostra Terra delle 100 masserie risulta quale meta riconosciuta e sempre più apprezzata dai turisti "camminatori", che la scelgono per il suo valore naturalistico ambientale (la ragione che spinge il 64% del campione a muoversi), oltre al clima mite che consente un flusso destagionalizzato concentrato maggiormente nei mesi primaverili e autunnali.





Crispiano è la porta della Via Ellenica nell’ambito del Cammino Materano, via che segna il passaggio nella Terra delle Gravine, una delle più importanti aree naturalistiche d’Europa, costituita da grandi canyon carsici disposti a ventaglio intorno all’arco ionico del golfo di Taranto.





Lungo la Rotta dei Due Mari, invece, Crispiano è ufficialmente la quinta tappa, interposta tra Martina Franca, dalla quale si arriva percorrendo il parco delle Pianelle, per scendere verso il golfo di Taranto dove si conclude il cammino che collega, appunto, il mare Adriatico con lo Jonio.





"Abbiamo partecipato a questo importante evento nazionale per raccontare le buone pratiche che il nostro territorio offre - dichiara il sindaco Luca Lopomo - oltre che per creare rete e sinergia con tante realtà che, come la nostra, credono nel turismo sostenibile, lento, che rispetta la natura e che valorizza le eccellenze ambientali, culturali, sociali ed enogastronomiche".





I dati presentati a Milano sono un’ulteriore conferma del grande potenziale del turismo lento in Puglia, un settore in continua crescita che rappresenta una leva importante per lo sviluppo economico e sociale della Regione e dei nostri territori.