Masseria Altemura in dialogo con gli studenti dell'Università del Salento

TORRE SANTA SUSANNA (BR) - Nei giorni scorsi alcuni studenti dell’Università del Salento sono stati ospiti di Masseria Altemura, tenuta pugliese situata nel cuore del Salento, all’interno dell’area vocata alla produzione del Primitivo di Manduria. Gli studenti sono stati accompagnati dal Direttore della Tenuta, Antonio Cavallo, alla scoperta vigneti, delle cantine e dei processi di produzione che da oltre 100 anni danno vita ai prestigiosi e pluripremiati vini di questa terra. - Nei giorni scorsi alcuni studenti dell’Università del Salento sono stati ospiti di Masseria Altemura, tenuta pugliese situata nel cuore del Salento, all’interno dell’area vocata alla produzione del Primitivo di Manduria. Gli studenti sono stati accompagnati dal Direttore della Tenuta, Antonio Cavallo, alla scoperta vigneti, delle cantine e dei processi di produzione che da oltre 100 anni danno vita ai prestigiosi e pluripremiati vini di questa terra.





"E’ per me un piacere poter condividere il nostro patrimonio culturale con le nuove generazioni ed invitarle a riflettere sulle capacità e ai talenti che ci danno la possibilità di continuare a far eccellere la cultura del nostro territorio a livello internazionale ma anche preservarlo per le generazioni future" ha dichiarato Antonio Cavallo - Direttore ed Agronomo di Masseria Altemura.





Proprio partendo da questo tema, Brigitta Spedicato, membro del Team Comunicazione dell’azienda, e Giancarlo Parolini, Head of Communication and Sustainability di ZONIN1821, hanno invitato gli studenti ad esprimere i propri pensieri rispetto alle nuove sfide nell’ambito della comunicazione, della sostenibilità e della digitalizzazione che il mondo vitivinicolo deve affrontare per continuare ad eccellere.





Come può un settore così antico come quello vitivinicolo del Made In Italy continuare ad affascinare un pubblico sempre più internazionale ed incuriosire sempre più le nuove generazioni? La risposta corre verso l’indiscussa qualità dei prodotti da un lato e dall’altro la bellezza incontaminata della natura che si può ammirare in questi luoghi mozzafiato del Bel Paese e, non da ultimo, la genuina capacità di esprimere l’Invisibile del Visibile.





La tradizione vitivinicola, ma anche l’innovazione tecnologica sono state le ulteriori tematiche affrontate durante la giornata. Particolarmente interessante il dibattito con gli studenti dedicato al ruolo che le innovazioni in vigneto ed in cantina possono garantire per supportare lo sviluppo sostenibile dell’azienda e tutelare questi territori, che custodiamo e non possediamo mai veramente, per le generazioni future.





Quest'attività svolta presso la Tenuta Masseria Altemura rientra in un progetto più ampio, implementato dal Gruppo ZONIN1821: nel 2023, l’azienda ha dato il via ad un percorso particolarmente importante volto a promuovere e valorizzare la cultura vitivinicola, il Made In Italy e la sostenibilità grazie al coinvolgimento delle nuove generazioni.





Attraverso una serie strutturata di lezioni organizzate nelle più importanti Università Italiane, tra le quali la Bocconi, la Bologna Business School, lo IULM e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Gruppo ZONIN1821 ha dato vita ad un dialogo a più voci con gli studenti volto a condividere il sapere che l’azienda custodisce da generazioni ma anche accogliere domande, dubbi e suggerimenti su come migliorare.





"La formazione delle nuove generazioni è un pilastro fondamentale della nostra cultura di Gruppo che è radicato nella visione imprenditoriale della nostra Famiglia" ha dichiarato Domenico Zonin, Presidente del Gruppo ZONIN1821 "Il Sapere è fonte di Benessere, Libertà e Futuro. Per questo motivo, noi come Famigli e come azienda, saremo sempre impegnati per contribuire al cambiamento. Con Millennials e Gen Z, il nostro settore deve imparare a dialogare con temi complementari rispetto a quelli ai quali siamo abituati a pensare che però troppo spesso sono centrati sulle sole caratteristiche organolettiche del prodotto. Inoltre, dal punto di vista dell’approccio, è importante coinvolgere le nuove generazioni dando vita ad un dialogo a più voci, piuttosto che prediligere una comunicazione unidirezionale: noi produttori dobbiamo comprendere cosa si aspettano le generazioni dal mondo del vino, fornire loro informazioni per comprenderlo ma anche invitarle ad interpretarlo ed arricchirlo. Dobbiamo sempre di più invitare a riflettere sul consumo responsabile, comunicare le diverse culture vitivinicole che custodiamo, spiegare il rapporto tra vino e salute, argomentare in ambito di sostenibilità, esporci raccontando le attività responsabilità sociale che implementiamo o i valori d’impresa che promuoviamo ma anche presentare novità (tra le quali ready to drink o prodotti analcolici) che si affiancano alle proposte tradizionali e possono essere oggetto della sperimentazione di consumo".





Questo dialogo culturale con le nuove generazioni all’interno delle scuole e delle università, nazionali ed internazionali, si amplierà ulteriormente nel corso del 2024 e sarà complementare ad un altro progetto di formazione e valorizzazione culturale che l’azienda ha deciso di implementare: la ZONIN1821 Academy. Questa "scuola interna" porterà il Gruppo ad erogare, nel corso dell’anno, molteplici ore di formazione a collaboratori e partner commerciali, così da favorire la promozione della sostenibilità, della cultura vitivinicola e del Made In Italy, ma anche il consolidamento di un senso di appartenenza tra i colleghi che operano in azienda.





Se da un lato, clusterizzando la popolazione aziendale secondo mansioni, aree di competenza e talento individuale, l’azienda mira ad erogare dei corsi in diverse aree del sapere, tra le quali conoscenza della lingua inglese, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, cultura corporate e business strategy, dall’altro, anche grazie al supporto di propri brand ambassador, l’azienda fornirà supporto attivo agli agenti per la formazione dei clienti così da facilitare lo sviluppo del business.