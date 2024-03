Dopo 197 giorni si conclude il Grande Fratello: trionfa Perla Vatiero

La lunga e avvincente edizione del Grande Fratello si è finalmente conclusa con la proclamazione della vincitrice: Perla Vatiero. Dopo 197 giorni di permanenza nella Casa e un susseguirsi di emozioni, Perla ha trionfato nello scontro finale contro Beatrice Luzzi.La finale ha visto sei concorrenti contendersi il sogno della vittoria: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero e Letizia Petris. Quest'ultima è stata eliminata in seguito al televoto, insieme a Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.Nello scontro finale, dopo diverse eliminazioni, sono arrivate Beatrice e Perla. Dopo una serie di sfide emozionanti, Perla è stata proclamata vincitrice, ricevendo un lungo applauso dall'intero pubblico.La serata finale è stata ricca di momenti indimenticabili per i concorrenti, con sorprese, emozioni e commozione. Massimiliano Varrese è stato sorpreso dalla presenza della sua ex moglie Valentina, mentre Beatrice Luzzi ha ballato in diretta con un corpo di ballo composto da ballerini mascherati da celebrità.Anche Rosy Chin ha vissuto un momento speciale, riabbracciando il marito e i suoi tre figli dopo una prova di coraggio nel "limbo".Le tensioni si sono acuite durante le eliminazioni, con l'uscita di Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Successivamente, Simona, Letizia e Perla si sono trovate a sfidarsi per la permanenza nella Casa.Un momento particolarmente toccante è stato quello vissuto da Perla Vatiero, che ha potuto rivedere la sua storia con Mirko e ricevere una dolce lettera da lui.La finale si è conclusa con il verdetto tanto atteso: Perla Vatiero è stata proclamata vincitrice dell'edizione, ricevendo 100mila euro di premio, di cui 50mila devoluti in beneficenza.Una serata di grande emozione e spettacolo che ha visto Perla trionfare come vincitrice del Grande Fratello.