Barts, la nuova collezione beachwear tra design e capi bestseller

MILANO - Da 30 anni Barts è il marchio di accessori di riferimento per il mercato europeo. Ogni stagione, dalla sede centrale di Amsterdam viene creata una collezione unica di accessori di qualità. Comodi, funzionali e alla moda. Per uomini, donne, bambini e neonati. L’unicità del design e la costante ricerca dei materiali sono solo alcune delle peculiarità che contraddistinguono questo marchio e che hanno contribuito al successo dell’azienda. Per la stagione SS24, Barts presenta la nuova collezione beachwear.

Oltre ai costumi da bagno iconici e ai capi bestseller, spicca una variegata scelta di nuovi modelli, contraddistinti da forme e design originali e abbinati a stampe esclusive realizzate con materiali sostenibili. Inoltre, parte della collezione è realizzata utilizzando esclusivamente materiali riciclati. La collezione BARTS SS24 prende ispirazione dalla vita nelle isole tropicali dell'Oceano Pacifico, con il tema generale di "Island Life".

Le spiagge bianche, i coralli, la flora e la fauna si riflettono nei nuovi modelli dai dettagli raffinati. Questa combinazione dà vita a una collezione estiva piena di pezzi unici che promettono di rendere l'estate un'esperienza indimenticabile per tutti. La cura per i dettagli e la vestibilità̀ sono nel DNA di BARTS, per questo la linea di costumi da bagno è fortemente incentrata sulle forme e comprende un’ampia varietà di bikini e costumi interi, oltre a stilosi accessori must have da spiaggia.

Dai caftani ai parei, dai pantaloncini agli abiti: Barts ha tutto quello che serve per l’estate a venire. L'ispirazione dalla vita isolana ha dato origine a sei temi distinti che conferiscono alla collezione un carattere unico