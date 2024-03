'Political Tv', ascolti record per il debutto del nuovo programma 'Mattino Live'

Ascolti record per il debutto del nuovo programma Mattino Live. Il nuovo canale televisivo Political Tv, con la sua formula app-tv sta spopolando in rete e porta a casa un risultato soddisfacente.





Ieri durante il day time della mattina nella fascia ore 11/14 con la partenza di Mattino Live benessere e salute alla conduzione due dottori d’eccezione, il chirurgo plastico di Gioia del Colle Francesco Castellaneta e la nutrizionista Annamaria Pasquadibisceglie di Trani hanno segnato un record assoluto, 112.765 telespettatori complessi in totale.





Un numero che segna la svolta delle nuove piattaforme post podcast che stanno iniziando a spopolare in rete. Format che sarà in onda tutti i giorni e che promette di tenerci in compagnia fino a fine luglio.