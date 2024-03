Emiliano nomina il nuovo Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario: alla guida Antonella Bellomo

Prof.ssa Angela Pezzolla (profilo sanitario)

Prof. Davide Ferorelli (profilo sanitario)

Avv. Stefania Volpicella (profilo giuridico-amministrativo)

Dott.ssa Marta Signorile (profilo economico)

La nomina dei componenti ha durata triennale."È con particolare gioia che annuncio la nomina dell'ex Prefetto Antonella Bellomo alla guida del Nirs", ha dichiarato il Presidente Emiliano. "Un lavoro che dà valore alle segnalazioni che arrivano dai cittadini, dalle strutture, dagli organi di stampa e che consente di disporre ispezioni molto approfondite per fare luce sulle situazioni di criticità. Quando è necessario, il Nirs trasmette le sue relazioni all'autorità giudiziaria che ha poi la possibilità di dimostrare eventuali responsabilità anche di natura penale oltre che disciplinare.""Ringrazio Antonella Bellomo per aver messo la sua altissima professionalità ed esperienza al servizio della Puglia accettando questa nomina, segno della nostra determinazione ad eliminare qualsiasi opacità all'interno della sanità pugliese. Così come saluto tutti i componenti, nuovi e uscenti, del Nirs e li ringrazio per il prezioso contributo offerto alla comunità.""Un grazie particolare all'avvocato Antonio La Scala, che ha coordinato il Nucleo investigativo nel triennio appena concluso", ha proseguito Emiliano. "La sua è stata un'azione sempre tempestiva ed efficace, sotto il suo coordinamento il NIRS si è confrontato con vicende complesse. Un'attività davvero senza sosta, che non si è fermata nemmeno nel difficile periodo della pandemia, a riprova che il lavoro svolto è una risorsa necessaria per i pugliesi, che hanno diritto a una Sanità trasparente oltre che efficiente. Una gratitudine che estendo a tutti gli ispettori che hanno gratuitamente aderito al progetto rendendolo pienamente operativo."Il Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario è un organismo di vigilanza creato dalla Regione Puglia per migliorare, dall'interno, il sistema sanitario regionale. Il Nirs opera su segnalazione dei cittadini, delle strutture sanitarie, degli organi di stampa e può disporre ispezioni per fare luce su situazioni di criticità. In caso di reati, il Nirs può trasmettere le sue relazioni all'autorità giudiziaria.La nomina di Antonella Bellomo alla guida del Nirs è un segno della determinazione della Regione Puglia a migliorare la trasparenza e l'efficienza del sistema sanitario regionale.