Emiliano saluta Fiera Pessima: 'Manduria, storia e tradizione per un futuro di sviluppo'

MANDURIA – "Un'atmosfera straordinaria che dura oramai da secoli e ha ancora il sapore del passato". Con queste parole il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in video collegamento, ha salutato l'inaugurazione della 281esima edizione di Fiera Pessima di Manduria, presieduta dal sindaco Gregorio Pecoraro.Emiliano ha sottolineato come la Fiera rappresenti un tuffo nella storia e nella tradizione della Puglia: "Un tempo era un luogo di incontro per intere comunità, dove si scambiavano merci e si creava solidarietà. Manduria ha una storia antichissima e una tradizione di civiltà che già secoli fa era avanzatissima".Il presidente ha poi rivolto un auspicio per il futuro: "Che questa fiera possa contribuire a sostenere la nostra battaglia per lo sviluppo economico e per la creazione di occasioni di lavoro, soprattutto per i giovani".Emiliano ha ricordato come, negli ultimi vent'anni, anche grazie ad appuntamenti come Fiera Pessima, la Puglia abbia costruito un'immagine di sé conosciuta in tutto il mondo: "Manduria è una località conosciuta da più parti d'Italia e all'estero, non solo per le sue straordinarie produzioni agricole ma anche per la civiltà del popolo e la voglia di progredire".Il presidente ha infine ribadito l'impegno della Regione a sostenere le amministrazioni comunali: "Continueremo a sostenere tutte le amministrazioni comunali per consentire alla nostra Puglia di progredire sempre di più".Emiliano ha concluso il suo intervento sottolineando le eccellenze del territorio: "Siete luogo di agroalimentari di qualità, di buon cibo, vino e olio di altissimo livello. Ma siete anche una località con una storia unica nel suo genere e, quindi, inevitabilmente luogo fortemente ricettivo da punto di vista turismo"."Fiera Pessima – ha concluso Emiliano – è, pertanto, perfetta per fare questa operazione di decodifica delle antiche tradizioni della vostra comunità. Quindi buona fiera e buon lavoro a tutti. Viva Manduria e viva la Puglia".