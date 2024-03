Serie C, il Monopoli pareggia 0-0 con la Turris al Veneziani

Terzo pareggio per 0-0 per la squadra di Leonardo Menichini, quintultima con 33 punti. I pugliesi giocheranno sabato 23 marzo alle 14 contro il Benevento al “Vigorito” e dovranno vincere per avvicinarsi alla salvezza. I campani dopo il successo per 2-1 con il Giugliano al “De Cristofaro” cercheranno i tre punti per restare in corsa verso la promozione in Serie B.

Settimo pareggio interno del Monopoli, che impatta 0-0 contro la Turris al “Veneziani” nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Tredicesimo pareggio in questo torneo dei biancoverdi. Quarto pareggio per 0-0 per la squadra di Roberto Taurino, che è al quartultimo posto con 20 punti. Quinto pareggio esterno dei campani. Nono pareggio in questa stagione della Turris.