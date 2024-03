Ripristino linea Foggia-Napoli: obiettivo 14 aprile, Ferrante (Mit) fa il punto

ROMA - Il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere della ‘Galleria Starza’, sulla tratta Benevento - Ariano Irpino, per monitorare l'avanzamento dei lavori di ripristino della linea Foggia-Napoli, interrotta a causa di una frana lo scorso 12 marzo.L'obiettivo è di completare i lavori entro il 14 aprile, restituendo ai cittadini la piena funzionalità della tratta in tempi record.Per raggiungere questo obiettivo, 70 persone tra maestranze, progettisti e tecnici stanno lavorando incessantemente.L'ingente sforzo messo in campo da RFI include interventi mirati sulla fondazione della galleria e sulla ricostruzione di tratti che garantiscono la funzionalità portante dell'intera opera. Inoltre, saranno installati sensori di monitoraggio da remoto di ultima generazione per garantire la massima sicurezza.La riapertura della tratta Foggia-Napoli è una priorità per il Governo, come sottolineato dal Sottosegretario Ferrante.Il Mit resta vigile anche sul fronte dei servizi sostitutivi di trasporto attivati da RFI, al fine di mitigare i disagi per i cittadini.La tempestività e l'efficacia degli interventi di ripristino dimostrano la capacità di risposta del sistema Paese di fronte a eventi imprevisti.Il Mit continuerà a monitorare la situazione e a lavorare per migliorare la qualità dei servizi di trasporto ferroviario in tutto il territorio nazionale.La riapertura della linea Foggia-Napoli entro il 14 aprile rappresenta un risultato importante che permetterà di ripristinare un collegamento fondamentale per migliaia di cittadini. L'impegno del Governo e di RFI è volto a garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema di trasporto ferroviario italiano.