Eugenio Finardi porta la sua 'Euphonia Suite' a Molfetta per la Fondazione Valente

ph: Fenucci

MOLFETTA - Il celebre cantautore Eugenio Finardi, uno dei grandi interpreti della canzone italiana d'autore e vincitore del premio Tenco, sarà a Molfetta venerdì 5 aprile alle ore 20.30 presso l'auditorium Regina Pacis. L'evento è organizzato nell'ambito della rassegna Kaleidos '24 dalla Fondazione Musicale Valente, curata dal direttore artistico Pietro Laera.Finardi, noto per la sua musica ribelle e per essere stato una figura di spicco nella scena cantautorale italiana, presenterà il progetto "Euphonia Suite", affiancato da due eccellenti jazzisti pugliesi: il pianista Mirko Signorile e il sassofonista Raffaele Casarano.Il progetto "Euphonia Suite" prende spunto dall'omonimo disco pubblicato su Incipit Records, trasformatosi successivamente in un tour che evidenzia il notevole feeling tra i tre musicisti nell'arte dell'improvvisazione e della composizione spontanea.La suite si sviluppa grazie all'intesa quasi magica tra il pianoforte di Mirko Signorile e il sassofono di Raffaele Casarano, musicisti che collaborano con Finardi da oltre dieci anni, sempre alla ricerca della profondità della musica e del suo potere di connetterci con l'assoluto cosmico.Il progetto abbraccia brani del repertorio di Finardi, come "Extraterrestre" e "La radio", ma include anche composizioni di autori amati dal cantautore milanese, reinterpretate come meditazioni sull'esperienza umana.Finardi, che solitamente alternava esecuzioni musicali alla narrazione e all'analisi parlata durante i suoi concerti, si abbandona completamente al flusso musicale in "Euphonia Suite", esplorando il jazz, il blues, il rock, la musica classica e contemporanea.Durante il concerto, non mancherà l'esibizione di "Patrizia", brano dell'album "Finardi" del 1981, rivisitato in linea con lo spirito di "Euphonia Suite".Per informazioni e prenotazioni: 349.7873941 - Biglietti disponibili su Biglietti - Euphonia Tour 2024 - Auditorium Regina Pacis - Molfetta