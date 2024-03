SOS città: edificio pericolante a San Cataldo di Lecce sede ex Lega Navale e Guardia Medica

LECCE - Si trova al "centro" della marina dei leccesi, San Cataldo, nei pressi del faro ed in particolare alla via Carlo Margottini, un immobile di notevoli dimensioni che ha vissuto alterne fortune. Dapprima sede della Lega Navale, poi della Guardia Medica, dopo ancora alienato dall'amministrazione comunale ed infine, a quanto pare, ritornato da poco nel patrimonio dopo un contenzioso.Ancora oggi dopo le nostre precedenti segnalazioni risalenti ormai anni or sono, le immagini inoltrateci da cittadini continuano a documentare i pericoli e l'abbandono dell'edificio per il quale urge, almeno per il momento e prima di conoscere le intenzioni del governo cittadino, un intervento di messa in sicurezza.Ci risulta, infatti, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti" che siano stati visti anche dei bambini gironzolarci intorno. E', quindi, quantomai necessario provvedere con la realizzazione di una recinzione in attesa di una riqualificazione dell'area o dell'individuazione della scelta della funzione di destinazione dell'immobile che, allo stato, rende l'area ulteriormente degradata rispetto all'annunciato rilancio della vocazione turistica della marina leccese di San Cataldo.Non è accettabile, infatti, che degli immobili pericolanti vengano messi in sicurezza semplicemente puntellando i solai o posizionando delle transenne dinanzi al pericoloso immobile, poichè tutti conosciamo l'imprevedibilità dei ragazzi, capaci di compiere comportamenti sbagliati e pericolosi. Ci auguriamo dunque che non accada mai nulla, ma se dovesse accadere un qualcosa, di sicuro l'Amministrazione comunale non potrà ritenersi esente e libera da eventuali responsabilità.