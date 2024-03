Francavilla Fontana, allestita un’area sportiva in Villa Comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Da qualche giorno la Villa Comunale "Pietro Palumbo" ha una nuova area attrezzata per lo sport all’aria aperta. - Da qualche giorno la Villa Comunale "Pietro Palumbo" ha una nuova area attrezzata per lo sport all’aria aperta.





Gli 8 macchinari che compongono il circuito fitness, acquistati ed installati grazie ad un finanziamento di circa 50 mila euro ottenuto dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del bando "Sport nei parchi" promosso da Sport e Salute S.p.A. e ANCI, sono a disposizione di tutti i frequentatori della Villa.





"A pochi giorni dall’inizio della primavera – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – mettiamo gratuitamente a disposizione della cittadinanza un’area sportiva immersa nel verde dedicata al benessere psicofisico. Si tratta di un percorso che abbiamo avuto modo di testare con successo già nel parco Forleo Brayda dove, partendo da una proposta candidata al bilancio partecipato, abbiamo creato un circuito fitness che è frequentato quotidianamente da molti nostri concittadini".





Nei prossimi mesi all’interno dell’area attrezzata, che si trova nei pressi del campo da basket, saranno organizzati corsi gratuiti rivolti alla cittadinanza tenuti da istruttori professionisti e pensati per tutte le fasce d’età.





"Lo sport all’aperto – conclude l’Assessora allo Sport Numa Ammaturo – è un’occasione per tenere in forma il corpo e socializzare. Si tratta di una iniziativa in continuità con quanto avviato con lo Sport City day nato proprio per ampliare le occasioni per fare sport in Città e all’aria aperta".