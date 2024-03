Francavilla Fontana, iniziative in occasione della 'Giornata internazionale della donna'

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il coraggio che genera il mondo. È questo il tema della rassegna promossa dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e diverse realtà del mondo dell’associazionismo cittadino per la Giornata Internazionale della donna. - Il coraggio che genera il mondo. È questo il tema della rassegna promossa dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e diverse realtà del mondo dell’associazionismo cittadino per la Giornata Internazionale della donna.





"L’8 marzo è un momento per riflettere, confrontarsi, conoscere e agire. Quest’anno – spiega il Presidente della Commissione Pari Opportunità Davide Mastromarino – vogliamo raccontare il mondo femminile nel contesto dei grandi cambiamenti che ci stanno interessando. Lo faremo in sinergia con le diverse associazioni che operano sul territorio esplorando diversi linguaggi. Una occasione per incontrarsi e tracciare gli obiettivi da raggiungere nel breve e lungo periodo".





Si comincerà martedì 5 marzo con il convegno "Cittadinanza consapevole, contrasto agli stereotipi". La prima sessione prenderà il via alle 10.00 a Castello Imperiali con le relazioni di Fiorenza Taricone, docente di "Pensiero politico e questione femminile" dell'Università di Cassino e Lazio Meridionale, e Sara Marsico, redattrice di MineVaganti. Nel pomeriggio alle 17.00 si terrà la seconda sessione con un ulteriore intervento di Sara Marsico ed una relazione di Virginia Mariani dell’Associazione Toponomastica Femminile.





Venerdì 8 marzo alle 18.30 a Castello Imperiali si proseguirà con "Dedicato a lei", una serata tra letteratura, musica, poesia e danza per celebrare la donna. L’evento è realizzato in collaborazione con Lions, Centro Culturale Rosa Tardio e Armonie Odv. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il libro "Fuori scorre il cielo" di Daniela Sasso. Interverrà il Capitano dei Carabinieri Alessandro Genovese.





Sabato 9 marzo dalle 17.30 su via Roma andrà in scena "Per te donna", un appuntamento tra arte, fotografia e teatro realizzato in collaborazione con la Compagnia il Sipario, La Sfera e Occhio Fotografico.





Domenica 10 marzo alle 18.00 nell’auditorium della Scuola Musicale Comunale andrà in scena "Donne a lume di candela", un concerto per raccontare e celebrare le donne che si sono contraddistinte con le loro attività. Il tutto impreziosito con la declamazione di alcune poesie.





Lunedì 11 marzo alle 18.00 a Castello Imperiali si parlerà di "Liberazione è emancipazione" con Gioele Lucicesare, Greta Roma e Tamara Ferretti della Segreteria Nazionale ANPI. Evento a cura del circolo ANPI "Donato Della Porta".





Chiuderà gli eventi venerdì 15 marzo dalle 17.00 la donazione del sangue AVIS nei pressi della Chiesa dei Sette Dolori.





"Come ogni anno – conclude l’Assessore Sergio Tatarano – lo sforzo del nostro Comune è quello di celebrare l'8 marzo lasciando un segno tangibile nella società, spiegando come dietro la discriminazione ci sia l'invisibilità, la cancellazione, l'annullamento della donna, perché ciò che non si dice non esiste. Gli appuntamenti di questo 2024 sono molti, grazie al lavoro svolto in sinergia con tante associazioni e grazie al dinamismo del presidente Davide Mastromarino".





In occasione della Giornata Internazionale della donna l’8 e 9 marzo saranno realizzate alcune visite guidate a tema del Museo di Castello Imperiali a cura di Impact.