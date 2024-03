Gianna Nannini torna in radio con il nuovo singolo Io voglio te, fuori su etichetta Columbia Records/Sony Music Italy da venerdì 22 marzo.

Avvolgente dichiarazione d’amore, romanzo soul-sperimentale, Io voglio te si sviluppa sul leitmotiv melodico di un sintetizzatore alieno e sognante, intrecciato al groove drittissimo della batteria. “O te o nessuno” continua il ritornello, viscerale e diretto, a confermare ancora una volta la natura eternamente passionale di Gianna Nannini.

Scritto dalla stessa Gianna Nannini con la collaborazione di Alex “Raige” Vella e Mauro Paoluzzi, Io voglio te accompagna la release di SEI NEL L’ANIMA, il nuovo album di inediti della rockeuse italiana per antonomasia, fuori da venerdì 22 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy.

SEI NEL L’ANIMA è disponibile in presave e preorder su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico: tre versioni vinile (vinile nero, vinile bianco autografato in esclusiva su Amazon.it, vinile grigio autografato e numerato in esclusiva solo sullo store Sony Music) e CD (anche in versione autografata in esclusiva per LaFeltrinelli).

Dall’autunno 2024 invece il grande ritorno live con la tournée internazionale Sei nell’anima tour - European Leg – distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys: 5 grandi anteprime europee in partenza da Zurigo il prossimo 25 novembre.