Il turismo di Lecce guarda avanti, Takyon insieme a Metodo e Booking Designer per l'evento 'Marketing digitale per le strutture ricettive'

LECCE - Takyon - startup innovativa che unisce fintech e travel e introduce per la prima volta sul mercato la rivendibilità delle prenotazioni dei servizi turistici attraverso la trasformazione degli stessi in beni digitali (NFT) - annuncia di aver organizzato un evento a Lecce in collaborazione con le società partner MeToDo, punto di riferimento per imprenditori e manager nel settore alberghiero capace di elevare le prestazioni e la competitività del business degli hotel, e Booking Designer, un BMS (Booking Management System) per hotel, catene alberghiere e tour operator.





L’evento co-allestito avrà luogo a Lecce venerdì 22 marzo 2024 alle 15.30 presso l’hotel Best Western Plus Leone di Messapia. L’appuntamento è con il workshop "Marketing Digitale per le Strutture Ricettive", rivolto a titolari di hotel, B&B, agriturismi e in generale ai manager che vogliano costruire nuove strategie di marketing sempre più efficaci per le proprie strutture puntando su tecnologia e innovazione.





Tra gli argomenti che verranno affrontati nel corso del pomeriggio, Takyon e le società partner aiuteranno a comprendere come ottimizzare il sito web delle strutture alberghiere e sfruttare al meglio le campagne di advertising online per raggiungere il proprio target di riferimento. Oltre a questo, verrà approfondito l’importante ruolo delle immagini nel marketing legato alle strutture ricettive e si parlerà delle nuove frontiere digitali nel mondo dell’hospitality. A tal proposito ci sarà uno spazio di approfondimento dedicato all’innovativa tecnologia di Takyon, che grazie all’introduzione della Tariffa Rivendibile consente di convertire le prenotazioni in beni digitali. Tra i relatori saranno presenti Marco Amodio, Sales Manager di Takyon, Francesca D’Agnano, Communication Manager di Booking Designer, e Gaia Cacciatore, key account manager di Booking Designer.





Antonio Picozzi, Co-Founder e CEO di Takyon, commenta così: "Siamo entusiasti di organizzare un evento a Lecce, fiore all’occhiello del sud italiano che ogni anno richiama migliaia di turisti grazie alla duplice anima artistica e culturale da un lato, ludica e da movida dall’altro. Non solo, l’intera Puglia è una regione da valorizzare per quanto concerne l’hospitality: basti pensare che nel solo 2023 al suo interno si sono registrati più di 16,3 milioni di presenze. Questo evento sarà un’occasione per le strutture alberghiere e hotel del territorio per scoprire come innovare il mercato dell'ospitalità in Puglia, sfruttando al meglio le nuove tecnologie".