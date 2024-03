Giuseppe Giofrè, esce il suo primo libro 'Stidda'

Dal 26 marzo arriva in libreria Stidda, il primo libro di Giuseppe Giofrè, il ballerino che dai banchi di Amici è arrivato a danzare sui palchi delle star internazionali. Da oggi in preorder su tutti gli store online.

Stidda è il racconto di una storia straordinaria, partita dal nulla. Ed è la testimonianza di una vita che insegna a crederci sempre, anche a chi pensa di non farcela, a chi crede di non essere abbastanza o di non avere talento sufficiente.

«Tutti i miei sogni sono nati dentro casa mia. Le sue pareti hanno osservato e vigilato sui miei primi passi e le mie prime coreografie improvvisate. La mia famiglia abita in via Trinacria, alla Marina di Gioia Tauro.»

Da bambino, Giuseppe Giofrè era innamorato delle coreografie dei video di Britney Spears, quelle che vedeva dalla sua casa di Gioia Tauro. Chi avrebbe mai detto che avrebbe poi ballato davvero sui palchi di mezzo mondo insieme alle più grandi popstar internazionali come Taylor Swift o Jennifer Lopez.

Forse lo avrebbe detto proprio Giuseppe, che ha sempre creduto in se stesso, seguendo l’ispirazione e gli insegnamenti di suo nonno Stidda (“Stella”, in dialetto calabrese), soprannominato così per i suoi occhi blu. Stidda è diventata una parola magica per Giuseppe, un amuleto che lo ha protetto e guidato verso le stelle.

Ci ha sempre creduto anche quando il suo unico palcoscenico era una piazzetta senza nome sotto casa. Ci ha creduto nella sua scuola di danza in Calabria dove l’America sembrava troppo lontana, irraggiungibile per essere vera, per essere anche solo immaginata. Ci ha creduto perché è sempre rimasto fedele al suo sogno e ha avuto la fame, l’applicazione e il talento per realizzarlo e farlo diventare il suo lavoro, superando gli insulti dei compagni di scuola, gli stereotipi e i pregiudizi.

E a forza di crederci l’occasione è arrivata. Non un’occasione qualsiasi, ma quella della vita: “Amici”. È all’interno della scuola di Maria De Filippi che il talento di Giuseppe sboccia definitivamente e il suo sogno comincia a diventare realtà. Dalla vittoria ad “Amici”, infatti, per Giuseppe si spalancano davvero le porte dell’America, lì affronta grandi no da cui però nascono grandi successi, tra concerti, video musicali e prestigiose cerimonie. Fino ad arrivare a lavorare con Britney Spears, la sua musa da sempre.

Stidda è il racconto di un ragazzo che ha imparato a guardare le stelle e a combattere per difendere la sua, partito da Gioia Tauro e arrivato, sempre grato, a coronare i suoi sogni più ambiziosi.

Per info: Stidda - Giuseppe Giofrè | Libri Mondadori