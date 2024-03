Serie C, il Taranto vince 1-0 sulla Virtus Francavilla Fontana allo Iacovone

FRANCESCO LOIACONO - Undicesima vittoria interna del Taranto che prevale 1-0 sulla Virtus Francavilla Fontana allo “Iacovone” nella trentesima giornata del girone C di Serie C. E’ decisiva la rete segnata nel secondo tempo al 45’ da Fabbro per il successo degli jonici. Quindicesima vittoria in questo torneo per la squadra di Ezio Capuano, terza in classifica con 53 punti insieme all’ Avellino. Sesta sconfitta esterna della Virtus Francavilla. Quindicesima sconfitta nel girone C di Serie C per i biancazzurri, terzultimi con 26 punti con il Monopoli.