Gyrosteria Yannis: riconfermato miglior ristorante del Sud Italia per Just Eat

BARI - Falafel, tzatziki e moussakà non sono certo piatti tipici del Sud Italia, eppure è proprio la "Gyrosteria Yannis" di Bari ad aggiudicarsi per la seconda volta il titolo di "Miglior ristorante del Sud Italia e Isole" della quarta edizione dei Just Eat Awards."È la seconda volta che vinciamo questo premio", racconta Gianni Martino, il titolare. "Sicuramente la prima vittoria è stata una conferma. Guadagnarsi il titolo una volta può essere casuale, mentre questa doppietta è ancora più importante per noi; ci dà molto orgoglio".I criteri valutati includevano il livello di soddisfazione dei clienti, alcuni indicatori commerciali del ristorante partner e la motivazione espressa dai ristoranti stessi. La scelta definitiva è spettata ai consumatori.Un bis che rappresenta un ulteriore trampolino di lancio per la Gyrosteria Yannis, che l'anno prossimo potrebbe addirittura concorrere per il titolo di miglior ristorante d'Italia per delivery."I numeri sembrano molto alti", spiega Martino. "Se continuiamo così, potremo partecipare alla categoria miglior ristorante d'Italia per delivery. Stiamo cavalcando l'onda e ci stiamo lavorando per arrivare sempre più in alto, non solo a livello regionale ma anche nazionale".Il ristorante greco, aperto a Bari da più di vent'anni (dal 2002 per la precisione), è già per Martino "una scommessa vinta": "Quando abbiamo cominciato con questo progetto, sono sempre stato convinto che il nostro prodotto potesse essere il giusto antagonista della pizza, degli hamburger o del sushi. Il delivery non era ancora quello di oggi, quindi abbiamo messo delle buone basi per poi costruire quello che abbiamo fatto".La Gyrosteria Yannis ha più di seimila recensioni, "tutte spontanee", sottolinea il titolare. Le caratteristiche più apprezzate? "Velocità, bontà del prodotto, ma anche il riuscire ad arrivare a distanze impensabili, infatti arriviamo a oltre 30 km dal punto vendita".L'area di consegna è in continua espansione, con l'obiettivo di raggiungere anche Molfetta, Polignano e Terlizzi. "Dedicheremo apposite persone per queste consegne", spiega Martino. "Tra l'altro, noi siamo tra i pochissimi, se non gli unici, a effettuare delivery con i nostri rider".Per immergersi nelle atmosfere greche e respirare i profumi tradizionali non serviranno, quindi, traghetti o aerei: con due sedi nel centro della città di Bari, la Gyrosteria Yannis è la soluzione adatta."Tutti gli appassionati della Grecia che conoscono questo mondo perché magari ci sono stati varie volte, vengono da noi di proposito e volentieri", racconta Martino. "Perché sanno di poter ritrovare quei sapori e profumi che si trovano quando si va lì. L'obiettivo è sempre stato quello di far sentire tutte le persone in un ambiente originale, oltre che essere una valida alternativa a pizzeria o hamburgerie".