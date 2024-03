'I 33 nomi di Dio': omaggio a Marguerite Yourcenar in musica e poesia

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Martedì 19 marzo alle ore 18, presso la Sala Colafemmina di Palazzo De Mari ad Acquaviva delle Fonti, l'associazione Colafemmina in collaborazione con l'Università della Terza Età presenta un evento suggestivo: "I 33 nomi di Dio", omaggio musicale e poetico alla scrittrice Marguerite Yourcenar.Ispirato all'omonima opera della Yourcenar, il progetto multimediale combina la bellezza degli haiku con le musiche composte da Nicola Scardicchio, allievo prediletto di Nino Rota.I 33 haiku di Yourcenar sono un inno alla semplicità e all'essenzialità. L'autrice, con delicate pennellate poetiche, dipinge immagini evocative della vita sulla terra, rivelando la presenza dell'Assoluto in ogni aspetto del creato.Le musiche di Scardicchio, evocative e profonde, saranno interpretate dal duo pianistico formato da Carla Aventaggiato ed Elvira Sarno. La voce recitante di Stefania Maria Teresa Gianfrancesco accompagnerà le note, arricchendo l'esperienza con immagini a supporto della performance.. "I 33 nomi di Dio" è un invito ad un momento di riflessione sulla bellezza e sulla complessità del creato. Un'occasione per esplorare la spiritualità attraverso la poesia, la musica e l'arte.. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 335.1406658 oppure 349.4775799.Un evento da non perdere. "I 33 nomi di Dio" è un appuntamento imperdibile per gli amanti della poesia, della musica e della spiritualità. Un'occasione per immergersi in un'atmosfera unica e suggestiva, alla scoperta dell'essenza divina.