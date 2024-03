Lorenzo Licitra, tra musica e teatro: 'Ho ritrovato la serenità dopo una relazione tossica'

Non solo musica per Lorenzo Licitra. L'ex vincitore di X Factor ha avuto l'onore di indossare, per la prima volta, i panni di Gesù nel celebre musical “Jesus Christ Superstar”, raccogliendo il testimone di Ted Neeley, nella speciale edizione celebrativa del famosissimo musical per la regia di Massimo Romeo Piparo, che ha debuttato con grandissimo successo il 7 marzo al Sistina Chapiteau di Milano, per poi fare tappa al Teatro Sistina di Roma dal 20 al 31 marzo 2024.

E da venerdì 22 marzo torna in radio con il nuovo singolo “Relax”, un brano racconta una relazione tossica, in cui lo stare insieme è ormai privazione e non più addizione di valore, arrivando persino a maledire il giorno in cui ci si è incontrati. Nel testo l’artista esprime quanto sia fondamentale avere il coraggio di lasciare andare ciò che è mascherato da bene, ma in realtà è solamente nocivo, per ritrovare la propria libertà e ricominciare a respirare.

Che periodo è della tua vita?

È un periodo di vita molto frenetico e intenso, ma molto positivo e pieno di tanta musica. Sono molto felice per questo.

Relax racconta di una relazione tossica che hai vissuto. Come ne sei uscito?

Come in ogni situazione non facile, bisogna un po’ darsi tempo, ascoltarsi e trovare ogni giorno una soluzione, un modo per scappare da tutto ciò che non ti rende felice. Sono una persona che ama stare bene quindi lo sforzo quotidiano è stato il voler “guarire” a tutti i costi.

Dopo la vittoria ad X Factor, come si è evoluta la tua carriera e il tuo modo di fare musica?

Si evolve ogni giorno in modo diverso e creativo. Ho incontrato tante persone importanti e tanti del settore musicale quindi devo dire grazie a questo grande trampolino di lancio che mi permette oggi di vivere con quello che amo.

Ho sempre grandi aspettative e tendo ad essere un maniaco della perfezione con le mie cose, ma ho imparato che a volte basta solo godersi ciò che con fatica si riesce a creare e a condividere.

Come stai vivendo questa nuova esperienza teatrale?

E' una bellissima avventura a me nuova perchè non ho mai fatto questo tipo di cose, ma ne sono entusiasta e il riscontro del pubblico ogni sera è incredibile. Non me lo aspettavo.

Quest'anno è prevista l'uscita di un nuovo album?

Sono continuamente a lavoro con nuove produzioni quindi vedremo, ma sicuramente continuerà ad uscire nuova musica, e “Relax” è la prosecuzione di ciò che è iniziato l’ottobre scorso con “Libero”.