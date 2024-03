Jean Paul Gaultier con il suo straordinario show al Teatro Arcimboldi di Milano

(Credits Gorka Postigo)

MILANO - Il talento e l'originalità di Jean Paul Gaultier arrivano a Milano. Il suo Fashion Freak Show, è in tournée mondiale ed è approdato a Milano, unica tappa italiana, al Teatro Arcimboldi di Milano dal 7 al 24 marzo 2024.

La produzione, un'esplosiva combinazione di rivista, concerto pop e sfilata di moda, dopo il successo del debutto a Parigi nel 2019 al Folies Bergère, è stata ripensata per l'iconico Roundhouse di Londra, dove lo show è andato in scena per sei settimane nell'estate del 2022.

In questa straordinaria produzione, attori, ballerini e artisti circensi salgono sul palcoscenico per interpretare creature e personalità stravaganti, passionali, talvolta esagerate, sgarbate, sexy e impertinenti.

Sullo sfondo un gigantesco videowall, una parte fondamentale della produzione è costituita dalle storie di guest star speciali, tra cui alcuni sostenitori e amici di lunga data di Gaultier. Rossy de Palma interpreta l'implacabile maestra del giovane Gaultier, che nutre segrete fantasie di moda, mentre Catherine Deneuve legge gli isterici nomi che Gaultier dava alle creazioni della sua favolosa sfilata di alta moda maschile dei primi anni Novanta. Autore, regista e costumista, Jean Paul Gaultier guarda ai nostri tempi in modo stravagante e tenero, e ci invita dietro le quinte del suo mondo fatto di eccessi, poesia e magia.

Dall'infanzia agli inizi della carriera, dalle più grandi sfilate alle notti sfrenate a Le Palace o a Londra, Jean Paul Gaultier condivide il suo diario dei tempi e rende omaggio a coloro che lo hanno ispirato nel cinema (Pedro Almodovar, Luc Besson), nella musica (Madonna, Kylie Minogue, Myléne Farmer) e nella danza (Régine Chopinot, Angelin Prejlocaj).

(Credits Mark Senior)

Nella sfilata, concepita come una grande festa, Jean Paul Gaultier ci sorprenderà ancora una volta. Per l’occasione ha disegnato centinaia di nuovi abiti esclusivi, inseriti in una scenografia esuberante, senza dimenticare le sue creazioni più iconiche!

Accanto a lui hanno collaborato i migliori professionisti: l'attrice, sceneggiatrice e regista Tonie Marshall, che ha diretto con lui lo spettacolo, e la coreografa Marion Motin (Madonna, Christine and the Queens, Stromae, Resiste The Musical).

Dalla disco al funk, dal pop al rock e alla new wave e al punk, Fashion Freak Show propone una playlist esplosiva di successi che hanno ispirato l'artista nel corso della sua vita.