La fortuna bacia Vico del Gargano: vincita al Lotto da 57.385 euro

VICO DEL GARGANO – La dea bendata ha baciato Vico del Gargano, in provincia di Foggia, dove un fortunato giocatore ha vinto 57.385 euro al Lotto. La vincita è stata realizzata nella famosa "Tabaccheria Lory" di Fulvio Laganella in via Papa Giovanni XXIII, da sempre un luogo baciato dalla fortuna.Al momento, il vincitore rimane anonimo. Si tratta di un giocatore che ha indovinato quattro numeri della combinazione vincente. La vincita, seppur non da record, non è da sottovalutare e può certamente dare una grossa mano a vivere meglio.La vincita arriva in un momento difficile per molte famiglie, alle prese con il caro vita e l'incertezza economica. Questa piccola fortuna può quindi essere un gradito regalo per il fortunato vincitore, che potrà utilizzarla per realizzare i propri sogni o per migliorare la propria vita quotidiana.La vincita al Lotto è una bella notizia per Vico del Gargano e per la "Tabaccheria Lory". L'occasione è propizia per ricordare di giocare responsabilmente, con moderazione e consapevolezza.Tutta la comunità di Vico del Gargano si congratula con il vincitore e gli augura di godersi la sua vincita con saggezza.