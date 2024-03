La Processione del Cristo Morto e dell'Addolorata a Specchia: tradizione e spiritualità si intrecciano

Data: Venerdì 29 marzo 2024

Ora: 21.00

Luogo: Specchia (LE)

Punto di partenza: Chiesa Madre

Consigli:





Arrivare in anticipo per trovare un buon posto lungo il percorso della processione.

Indossare abiti comodi e scarpe basse.

Portare con sé una candela per illuminare il percorso.

Rispettare il silenzio e la compostezza dei fedeli.

La Processione del Cristo Morto e dell'Addolorata a Specchia è un'esperienza unica e suggestiva che vi condurrà in un viaggio attraverso la storia, la fede e le tradizioni del Salento.

SPECCHIA (LE) - Venerdì 29 marzo, alle ore 21.00, la suggestiva Processione del Cristo Morto e dell'Addolorata animerà le strade di Specchia, borgo antico del Salento. Un rito religioso che affonda le sue radici nel Medioevo e che coniuga spiritualità e tradizione popolare, offrendo uno spaccato del ricco patrimonio antropologico della regione.Quest'anno, la processione vedrà il ritorno di una tradizione secolare: i confratelli incappucciati. Questi penitenti, vestiti di nero con il cappuccio abbassato sul volto, porteranno sulle spalle una pesante croce in legno d'ulivo, simbolo di espiazione dei peccati e di pacificazione sociale. La loro presenza, avvolta nel mistero, rievoca il dolore della Passione di Cristo e aggiunge un tocco di profonda spiritualità alla processione.Al centro della processione, due statue di pregevole fattura: il Cristo Morto, opera di Giuseppe Manzo, e la Madonna Addolorata. La prima, realizzata in cartapesta nella prima metà del '900, è trasportata dai confratelli della Madonna Assunta in cielo, che indossano una mantellina azzurra e una tunica bianca. La seconda, con il suo abito nero ricamato in oro e il volto sofferente, è portata dai confratelli di S. Antonio da Padova, vestiti con una mantellina nera e una tunica rossa.Ad accompagnare la processione, il suono della "trozzula", uno strumento ligneo che produce un rumore secco e ritmico. Questo suono, un tempo utilizzato per annunciare la morte di Gesù, evoca il dolore e il silenzio del Venerdì Santo e invita i fedeli alla riflessione.La Processione del Cristo Morto e dell'Addolorata è un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nella spiritualità e nelle tradizioni del Salento. Un momento di raccoglimento e di preghiera, ma anche di profonda commozione e di partecipazione collettiva.