La Puglia regina dei cammini: dati record e ricadute positive sul territorio

Lavori di infrastrutturazione sulla Via Francigena

Realizzazione della rete dei POP, Pubblici Ostelli di Puglia

Promozione dei cammini con nuovi audiovisivi

I dati presentati a Milano sono un'ulteriore conferma del grande potenziale del turismo lento in Puglia, un settore in continua crescita che rappresenta una leva importante per lo sviluppo economico e sociale della regione. Soddisfazione da parte dell'Assessore al Turismo Gianfranco Lopane: "Risultati straordinari che confermano l'attrattività della Puglia per il turismo lento e sostenibile. Il 2024 sarà un anno importante per affrontare le criticità e portare ulteriori benefici alle comunità pugliesi."Il Direttore del Dipartimento Turismo Aldo Patruno: "I Cammini di Puglia sono un cardine delle politiche dell'offerta turistica. Stiamo lavorando per la loro qualificazione e promozione, con la realizzazione di nuovi ostelli e la diffusione di materiale informativo."Il Direttore Generale di AReT Pugliapromozione Luca Scandale: "Il turismo lento è un segmento sempre più importante per la destagionalizzazione e l'internazionalizzazione. Continueremo a promuovere questo settore per soddisfare la crescente voglia di esperienze outdoor dei turisti."La Puglia si conferma una destinazione ideale per gli amanti del trekking e del turismo slow, offrendo una varietà di percorsi adatti a tutti i gusti e livelli di esperienza.

MILANO – La Regione Puglia si conferma regina dei cammini in Italia. A “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera nazionale degli stili di vita sostenibili, sono stati presentati i dati del 2023 che evidenziano una crescita del 44,83% delle credenziali registrate rispetto all’anno precedente.Un successo che si traduce in ricadute economiche concrete: i 63mila pernotti rilevati hanno generato una ricaduta sul territorio pari a 4,44 volte le risorse impiegate dalla Regione Puglia e AReT Pugliapromozione, per un valore di oltre 3,8 milioni di euro.A trainare la crescita sono il Cammino Materano, il Cammino del Salento e la Rotta dei Due Mari. Buoni risultati anche per la Via Francigena, il Cammino di Don Tonino Bello e il Cammino della Pace.Il profilo del camminatore tipo: donna, over 50, proveniente dal Nord Italia. Le motivazioni principali sono di carattere culturale e naturalistico-ambientale.In prospettiva per il 2024: