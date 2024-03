Serie C, la Virtus Francavilla Fontana vince 2-0 sul Monterosi alla Nuova Arredo Arena

Sesto successo in questo campionato per i pugliesi che sono al terzultimo posto con 30 punti. Undicesima sconfitta esterna del Monterosi. Diciassettesima sconfitta nel girone C di Serie C dei laziali, penultimi con 27 punti. Nella trentaquattresima giornata la Virtus Francavilla Fontana giocherà sabato 30 marzo alle 20,45 contro il Brindisi al “Fanuzzi” e dovrà vincere per risalire in classifica. La squadra di Nicola Losacco cercherà il successo per continuare ad avere possibilità di potersi qualificare ai play out per evitare la retrocessione in Serie D.

- Sesta vittoria interna della Virtus Francavilla Fontana che prevale 2-0 sul Monterosi alla “Nuova Arredo Arena” nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 32’ i laziali rimangono in 10, espulso Eusepi per un fallo su Laaribi. I biancazzurri passano in vantaggio nel secondo tempo al 28’ con Biondi, tocco al volo di destro su cross di Carella e raddoppiano al 40’ per merito di Artistico, rasoterra di sinistro su passaggio di Contini.