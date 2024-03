Lecce, martedì 19 marzo la presentazione del 'Festival di Pasqua' al Museo Castromediano

LECCE - Anche la Puglia avrà il suo Festival di Pasqua, noto format che accomuna grandi realtà europee. Sarà a Lecce dal 29 al 31 marzo 2024, nella Sala Convegni "Teatrino" dell’ex Convitto Palmieri, realizzato dall’Associazione Musicale Opera Prima, con la direzione artistica di Ludovica Rana. Con lo slogan "La musica da camera è giovane", il Festival di Pasqua vedrà protagonista delle tre serate un’orchestra da camera di giovani talenti anche già affermati sulla scena nazionale ed internazionale. - Anche la Puglia avrà il suo Festival di Pasqua, noto format che accomuna grandi realtà europee. Sarà a Lecce dal 29 al 31 marzo 2024, nella Sala Convegni "Teatrino" dell’ex Convitto Palmieri, realizzato dall’Associazione Musicale Opera Prima, con la direzione artistica di Ludovica Rana. Con lo slogan "La musica da camera è giovane", il Festival di Pasqua vedrà protagonista delle tre serate un’orchestra da camera di giovani talenti anche già affermati sulla scena nazionale ed internazionale.





L’evento sarà presentato martedì 19 marzo alle ore 10.30 nelle sale del Museo Castromediano di Lecce nel corso di uno speciale appuntamento musicale rivolto soprattutto ai giovani. Il pubblico sarà infatti composto da alcune classi del Liceo Classico e Musicale "G. Palmieri" e della Scuola Media a indirizzo musicale "Ascanio Grandi", entrambi di Lecce.





A presentare i contenuti del Festival di Pasqua sarà la sua giovane direttrice artistica che poi regalerà al pubblico un vero e proprio concerto sulle note dello Stabat Mater di Arvo Pärt e della Serenata n.2 in re maggiore per Trio d’archi, op.8 di L. Van Beethoven. Ad interpretarli, con Ludovica al violoncello, saranno il controtenore Nicolò Balducci, il tenore Manuel Amati, il soprano Angelica Disanto, Sara Pastine al violino e Francesco Venga alla viola. Lo Stabat Mater di Arvo Pärt è testimonianza vivente di fede, proprio in questo periodo di preparazione pasquale. Un brano per doppio trio: trio d’archi e trio di voci, con una lettura intensamente commovente, sul rispetto del silenzio ai piedi della croce.





Il concerto si realizza in collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca (Ta). L’incontro sarà moderato da Maria Agostinacchio. Interverranno il sindaco della Città di Lecce Carlo Salvemini e gli assessori comunali alla Cultura Fabiana Cicirillo e al Turismo e Spettacolo Paolo Foresio. Le note musicologiche saranno a cura di Eraldo Martucci. Ingresso libero.





"Ringrazio le due dirigenti, Loredana Di Cuonzo del 'Palmieri' e Maria Rosaria Manca dell’'Ascanio Grandi', per aver accolto il mio invito a condividere con i più giovani questa buona esperienza di promozione della musica – dice Ludovica Rana. La musica da camera è giovane per noi non è soltanto uno slogan, ci crediamo davvero, lavoriamo per promuoverne la bellezza e modernità ed è per questo che abbiamo voluto presentare il festival portando la musica ai giovani".





Il Festival di Pasqua è realizzato da Opera Prima con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma "Per Chi Crea", con il patrocinio di Provincia di Lecce, Città di Lecce, Università del Salento, Museo "Sigismondo Castromediano" – Lecce, e in collaborazione con Sur, Salento University Radio.





INFORMAZIONI:

Inizio concerti ore 19.30.