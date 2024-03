Un tè con Lolita: Escape Campus presenta un dialogo culturale al Fuori Bifest

Evento: Un tè con Lolita

Organizzatore: Escape Campus

Data e ora: giorno, ore

Luogo: luogo

Ospite: Gabriella Genisi, scrittrice

Interventi: Cristina Maremonti, Chiara dell'Acqua, Marina Corazziari

Tema: La figura della donna nel cinema e nella scrittura

Ingresso: Gratuito con prenotazione obbligatoria

Info & prenotazioni: 347.4905837

L'evento "Un tè con Lolita" è un'occasione imperdibile per approfondire la figura della donna attraverso due linguaggi potenti come il cinema e la scrittura. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di cultura e di storie al femminile.