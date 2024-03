'Maria Callas Tribute Prize', l'attore salentino Ivan Raganato a New York nei giorni scorsi per ricordare la Divina all'Istituto di Cultura Italiana Esterni

NEW YORK - Ivan Raganato protagonista nei giorni scorsi presso l’Italiano di Cultura di New York della quarta edizione del “Maria Callas Tribute Prize”, kermesse celebrativa del centenario di nascita della Divina. L’attore salentino ha duettato infatti con la collega Vanessa Innocenti nella lettura dell’epistolario intercorso tra la Divina e lo scrittore Pierpaolo Pasolini, legati da un intenso rapporto d’amicizia e spiritualità. “Una grande emozione, per me e Vanessa, ripercorrere le tappe del sentimento profondo che aveva messo in connessione due geni assoluti della cultura mondiale”, spiega Raganato, “in una cornice straordinaria come quella della Grande Mela, e in un luogo che promuove l’Italia a tutti i livelli come l’Istituto di Cultura di New York”.La lirica è infatti tradizionalmente considerata espressione dell’italianità nel mondo, “e una grande occasione per la diffusione della cultura e della lingua italiana nel mondo”, ha spiegato l’onorevole Christian Di Sanzo, parlamentare eletto nella Ripartizione Nord e Centro America. Erano presenti alla serata il direttore dell’Istituto Fabio Finotti, la giornalista Claudia Conte (che ha condotto la manifestazione e ricevuto il premio), e Silvana Mangione, vice segretaria generale del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (anche lei tra i destinatari del riconoscimento). Tra gli altri premiati la cantante spagnola Amalia Toboso, le attrici Clarissa Burt e Carol Alt, la cantante e autrice campana Simona Molinari, i soprani Ines Salazar, Felicia Bongiovanni, Maria Natale, il tenore Nicola Pisaniello, la cantante pop Maheya Collins, l’influencer americana Desiree Busnelli.Diplomato presso la Scuola Internazionale di Teatro di Roma, Ivan Raganato, artista a 360 gradi, è attore di teatro e cinema con all’attivo numerose presenze sulle reti Rai e Mediaset, ma anche conduttore e direttore artistico di iniziative artistiche di pregio. E’ inoltre la guida e l’anima creativa di “Scena Muta”, compagnia teatrale copertinese, ma soprattutto scuola in cui si approfondiscono tutte le sfumature dell’arte, dalla danza alla musica, dalla dizione alla cultura: l’associazione ha ospitato negli anni nomi autorevoli del mondo dello spettacolo, tra cui Carla Vistarini.