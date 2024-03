Macabro ritrovamento a Corato: donna di 86 anni trovata morta in casa

CORATO - Il corpo senza vita di una donna di 86 anni è stato ritrovato nella sua abitazione di via Barbaschello a Corato. A lanciare l'allarme è stata una vicina della vittima, preoccupata perché da qualche giorno non aveva sue notizie.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia. I Vigili del Fuoco hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso dell'appartamento per accedere all'interno.Le cause del decesso sono ancora da accertare. La Polizia sta conducendo le indagini, ma non si esclude che la donna possa essere morta per cause naturali.Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni. Si attendono i risultati dell'autopsia per conoscere con maggiore precisione le cause del decesso.La notizia ha destato grande cordoglio nella comunità di Corato. La donna era conosciuta e benvoluta da tutti.