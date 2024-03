Maria Carmen Lorusso sospesa dal Consiglio Comunale di Bari: subentra Francesco Fragola

BARI - Il Consiglio Comunale di Bari ha subito una sospensione con l'emissione di un provvedimento da parte della Prefettura, che è stato successivamente notificato al Comune. Questo ha determinato il subentro di Francesco Fragola, il secondo dei non eletti, in sostituzione di Maria Carmen Lorusso, la quale era pronta a ricandidarsi alle prossime Amministrative a Bari.Il cambio avverrà l'11 marzo, e la decisione è stata presa dopo che Michele Nacci, il primo dei non eletti, è stato arrestato nell'ambito della stessa maxi inchiesta. Maria Carmen Lorusso, consigliera comunale uscente, è finita ai domiciliari in relazione alla maxi inchiesta sul voto di scambio e sulla mafia riguardante le amministrative del 2019.Lorusso, 37 anni, si era precedentemente candidata nel 2019 nella lista Di Rella sindaco, nel centrodestra, ottenendo oltre 900 voti e venendo eletta. Successivamente, nel 2021, era passata nel centrosinistra e in maggioranza, diventando anche leader del gruppo consiliare di Sud al Centro. La sua presenza all'evento tenutosi il 25 febbraio, per la candidatura di Vito Leccese alle Primarie del centrosinistra, era già stata annunciata. All'evento erano presenti anche Decaro e Emiliano.