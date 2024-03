Opera di Ada Costa in mostra a Bari: 'Ho preparato una trappola per Alice'

Questa mostra, concepita come un'indagine aperta sul presente, offre un percorso attraverso le opere e i pensieri di otto donne artiste di generazioni diverse, tra cui Ada Costa. La mostra sarà aperta al pubblico dal 6 marzo al 10 aprile 2024, con orari dalle 17:00 alle 19:30 dal lunedì al sabato, o su appuntamento.



BARI - Nell'ambito della collettiva "Ho preparato una trappola per Alice", curata da Anna Gambatesa, l'artista Ada Costa esporrà alcuni dei suoi lavori presso la Galleria Misia Arte di Bari a partire dal 6 marzo. L'inaugurazione avrà luogo alle ore 18:30, in Via Putignani 153.