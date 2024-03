Tennis: lo spagnolo Carlos Alcaraz vince il torneo di Indian Wells

via carlitosalcarazz Ig

- Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince il torneo Masters 1000 di Indian Wells in California, prevalendo in finale in due set, 7-6 6-1 in un’ora e 41 minuti sul russo Daniil Medvedev. Secondo titolo consecutivo di Alcaraz a Indian Wells dopo quello del 2023. Lo spagnolo con questo successo negli Stati Uniti d’ America si conferma numero 2 al mondo nella Classifica ATP. Per Alcaraz è il tredicesimo titolo della sua carriera, il quinto in un torneo Masters 1000. Lo spagnolo non si aggiudicava un titolo dal 16 luglio 2023 a Wimbledon e non giocava una finale dal 21 agosto 2023 a Cincinnati.