Maxi sequestro da 12 milioni di euro al clan Parisi-Palermiti di Bari

Beni immobili: terreni e case

Quote di società commerciali e di servizio

Beni aziendali e strumentali

Conti correnti bancari e postali

Gli inquirenti sottolineano che questi beni sono "riconducibili alle attività delittuose del clan o comunque costituenti patrimoni di ingiustificata provenienza in sproporzione alle reali capacità reddituali" da parte dei 13 indagati.Già nell'esecuzione delle prime misure, agli indagati erano stati sequestrati 20 milioni di euro. Il nuovo sequestro rappresenta un duro colpo al clan Parisi-Palermiti e dimostra l'impegno della Polizia di Stato nel contrastare la criminalità organizzata.L'operazione di oggi è un messaggio importante per tutti i cittadini: la mafia non pagherà. Le forze dell'ordine sono impegnate a contrastare la criminalità organizzata e a tutelare la legalità.