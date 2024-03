Ritrovato cadavere in avanzato stato di decomposizione ad Ascoli Satriano

Il casolare abbandonato dove è stato trovato il cadavere si trova in contrada Mezzana Grande.

FOGGIA - Ieri sera, in un casolare abbandonato nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, è stato ritrovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione.Il corpo è stato scoperto da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare la vittima e risalire alle cause del decesso.Al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma l'avanzato stato di decomposizione del corpo rende difficoltose le indagini. L'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, dovrebbe fornire maggiori dettagli sulle cause del decesso.Il ritrovamento del cadavere ha destato grande apprensione nella comunità di Ascoli Satriano. I carabinieri stanno lavorando alacremente per dare un nome e un volto alla vittima e per far luce su questa vicenda.Seguiremo la vicenda e vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.