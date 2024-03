'Mettici la mano' e 'Sinatra', sul palco del Teatro Politeama Verdi di Martina Franca un cartellone ricco di eventi

MARTINA FRANCA (TA) - Il primo sipario della settimana è con "Mettici la mano" (martedì 5 marzo, sipario ore 21.00), che fa tappa al Teatro Politeama Verdi di Martina Franca dopo il grande successo della tournée 2023, a dimostrazione che il passaggio riuscito dalla TV al teatro è possibile con un cast d’eccezione e una trama che si snoda nei meandri dell’animo umano e che parla direttamente al pubblico. - Il primo sipario della settimana è con "Mettici la mano" (martedì 5 marzo, sipario ore 21.00), che fa tappa al Teatro Politeama Verdi di Martina Franca dopo il grande successo della tournée 2023, a dimostrazione che il passaggio riuscito dalla TV al teatro è possibile con un cast d’eccezione e una trama che si snoda nei meandri dell’animo umano e che parla direttamente al pubblico.





Maurizio de Giovanni porta in scena anche a Martina Franca, per la rassegna "Ci vediamo al Verdi", due tra i volti più colorati della serie televisiva del Commissario Ricciardi: il brigadiere Raffaele Maione e il femminiello "Bambinella", con gli stessi attori della fiction televisiva, Antonio Milo e Adriano Falivene, nella stessa Napoli ma spostati avanti al 1943, dieci anni dopo. La novità è Elisabetta Mirra nel ruolo di Melina, giovane ragazza consegnatasi alle forze dell’ordine per essere trasferita in carcere, rea confessa di avere sgozzato il Marchese di Roccafusca. I tre si ritrovano in uno scantinato, in una città assediata dai bombardamenti, e le loro storie si mescolano in un intreccio di casualità e sopravvivenza. I personaggi qui incarnano le "maschere" di un’umanità che cerca di resistere ai dolori della vita durante la guerra, ognuno a modo suo. Tra le pareti umide troneggia la statua di una Madonna Addolorata, custode dei racconti e la paura per una possibile morte è lo stimolo per le confessioni reciproche. Lo scantinato diventa così il palcoscenico della narrazione.

Martedì 5 marzo, ingresso ore 20:30, sipario alle 21.00.





Venerdì 8 marzo, invece, protagonista sul palco è la musica del grande Frank Sinatra con la regia di Gianluca Guidi, accompagnato da un trio di famosi jazzisti: al pianoforte Stefano Sabatini, Dario Rosciglione al contrabbasso e Marco Rovinelli alla batteria. "Sinatra, the man & his music" è un tributo all’artista americano, un viaggio immaginario raccontato in prosa e in musica. Il percorso si arricchisce di aneddoti sulla vita di Frank, i suoi rapporti con la famiglia Kennedy, gli amori tormentati e la presenza virtuale nei racconti del papà di Gianluca, il famoso Johnny Dorelli, che dopo dieci anni vissuti a New York torna in Italia e incide tanti brani di Sinatra in lingua italiana. L’evento rientra nella stagione teatrale 2023/24 del Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il Comune di Martina Franca.

Venerdì 8 marzo, ingresso ore 20:30, sipario alle 21.00.





Storico contenitore culturale della Valle d’Itria e recentemente ristrutturato, il Teatro Verdi offre al pubblico un luogo confortevole per la visione, con riscaldamento, aria condizionata, servizi e accessibilità a tutti data la totale assenza di barriere architettoniche in sala. Per la fruizione dello spettacolo, è confermata l’adesione ai servizi 18app e Carta del Docente.