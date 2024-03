La Fondazione Anna Milanese presenta 'Una serata per l’Africa', giovedì 7 marzo al Teatro comunale di Mesagne

MESAGNE (BR) - La Fondazione Anna Milanese, con il patrocinio del Comune di Mesagne, organizza l’evento "Una serata per l’Africa", in programma giovedì 7 marzo alle ore 20 presso il Teatro Comunale di Mesagne. L'iniziativa, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulle attività di solidarietà svolte in Etiopia a favore di donne e bambini bisognosi, è il frutto dell'impegno incessante dei volontari della Fondazione Anna Milanese, in collaborazione con i medici e gli operatori di Hewo. - La Fondazione Anna Milanese, con il patrocinio del Comune di Mesagne, organizza l’evento "Una serata per l’Africa", in programma giovedì 7 marzo alle ore 20 presso il Teatro Comunale di Mesagne. L'iniziativa, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulle attività di solidarietà svolte in Etiopia a favore di donne e bambini bisognosi, è il frutto dell'impegno incessante dei volontari della Fondazione Anna Milanese, in collaborazione con i medici e gli operatori di Hewo.





Durante la serata, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere da vicino le iniziative messe in atto in Etiopia, attraverso la proiezione di un documentario emozionante che racconta il viaggio dei volontari della Fondazione nel cuore dell'Africa. L'evento, scandito da momenti di musica e poesia, mira a raccogliere fondi per sostenere ulteriori progetti solidali in Africa e per contribuire al sostentamento della Casa di Zaccheo, un impegno che la Fondazione porta avanti sin dalla sua costituzione a Mesagne.





Per onorare la memoria di Anna Milanese e perseguire la missione della Fondazione, sarà richiesto un modesto contributo ai partecipanti. Questo gesto generoso consentirà di seminare piccoli semi di speranza lungo il cammino delle persone meno fortunate.





La serata vedrà la partecipazione del giovane pianista mesagnese Riccardo Rini, il cui talento arricchirà l'atmosfera dell'evento, e della professoressa Stefania Salamina, docente di musica che ha dedicato la sua disponibilità fin da giovane ai progetti della Fondazione.





La Fondazione Anna Milanese invita la cittadinanza di Mesagne a partecipare numerosa a questa serata, contribuendo così alla realizzazione di progetti solidali che lasciano un segno tangibile nella vita di molte persone. Per ricevere l’invito personale gratuito ci si può recare presso il botteghino del teatro nei giorni di apertura o scrivere messaggio WhatsApp al 3479246758.