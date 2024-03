Molfetta si prepara a ospitare 'Molfetta/L∆B. La Storia dell'Arte per i territori': un workshop di rilievo internazionale

Lezioni frontali tenutesi a novembre 2023, finalizzate a illustrare la cornice storiografica di riferimento e a presentare i materiali, le metodologie e gli obiettivi della ricerca.

Sopralluoghi seminariali dal 4 aprile a Molfetta, presso il Museo Diocesano, la Cattedrale, il Duomo Vecchio e le chiese di San Bernardino e di San Domenico, per un approccio diretto alle opere e ai loro contesti.

Seminario finale aperto al pubblico e alle scuole sabato 6 aprile 2024, dalle ore 9.15, presso l'Auditorium A. Salvucci del Museo Diocesano.

Un'occasione da non perdere per tutti gli appassionati di arte e cultura. "Molfetta/L∆B. La Storia dell'Arte per i territori" rappresenta un evento di grande valore per la città di Molfetta, non solo per l'alto profilo scientifico e culturale, ma anche per l'importante ricaduta in termini di promozione del territorio e di sensibilizzazione delle nuove generazioni sull'importanza del patrimonio storico-artistico locale.

MOLFETTA - Dal 4 al 6 aprile 2024, la città di Molfetta sarà al centro di un evento di grande rilevanza culturale: "Molfetta/L∆B. La Storia dell'Arte per i territori". Un workshop di tre giorni, ideato dall'Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il Museo Diocesano di Molfetta e la Fondazione Museo Diocesano, con la finalità di promuovere un dialogo innovativo sul patrimonio storico-artistico locale.L'iniziativa, che si avvale del sostegno del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Roma Tre, riconosciuto come "Dipartimento di Eccellenza" per il quinquennio 2023-2028, rappresenta un'occasione unica per 25 studenti provenienti da tutta Italia di confrontarsi direttamente con studiosi di fama internazionale e personalità del territorio impegnate nella valorizzazione del patrimonio locale.Il workshop si propone di proiettare i partecipanti nel cuore della realtà attuale, offrendo loro un campione concreto e rappresentativo delle problematiche che oggi caratterizzano il rapporto tra ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.L'attenzione si concentrerà in particolare sulle realtà meno frequentate dagli studi e dalle grandi rotte del turismo, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani partecipanti sul ricchissimo tessuto storico, artistico e paesaggistico dell'Italia di provincia.Il programma del workshop prevede: