Ornella Muti incanta Corato: passeggiata nel centro storico e pranzo a base di pesce

CORATO - Non è passata inosservata la bellezza di Ornella Muti, che nella mattinata di ieri ha fatto tappa a Corato, dopo essere stata ospite del Rotary Club di Andria per l'iniziativa "Racconti di Cinema".L'attrice, icona del cinema italiano, ha passeggiato per il centro storico della città, ammirando le bellezze architettoniche e l'atmosfera suggestiva. In molti l'hanno riconosciuta e si sono fermati per salutarla e chiederle un autografo.Ornella Muti ha poi concluso la sua giornata a Corato con un pranzo a base di pesce presso il ristorante Povero Pesce di piazza Di Vagno, dove ha potuto gustare le specialità culinarie pugliesi.Un weekend tutto pugliese, dunque, per la pluripremiata attrice, che ha scelto la nostra regione per vivere dei momenti di relax e di svago.La sua presenza a Corato ha fatto molto piacere ai cittadini, che hanno avuto la possibilità di incontrare una delle attrici più amate e iconiche del nostro cinema.